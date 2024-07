Se realizó reconocimiento a trabajadores protagonistas de rescates a varados

En este sentido y al regresar de su turno de trabajo en el Puesto Sanitario de La Esperanza, autoridades del Hospital Regional brindaron un reconocimiento a Walter Miranda, Alex Cárdenas, Rolando Sánchez, Emanuel Ulloa y Walter Arévalo, por su destacada y valiente labor, habiendo sido partícipes y protagonistas durante los rescates de un móvil que trasladaba personal policial inmovilizado por la nieve, como así también el caso de trabajadores de una represa los cuales habían quedado varados.



Al ser consultado por estas labores, Walter Miranda, enfermero del Puesto Sanitario La Esperanza, se mostró agradecido por el reconocimiento hacia el trabajo realizado en el puesto sanitario “cuando prevalece el bien común, al estar en situaciones arriesgadas que no sabíamos cuál sería el desenlace, llegar al rescate de esas personas, fue algo muy emotivo; el rescate fue exitoso en base al trabajo en equipo y las decisiones junto a mi compañero Cárdenas y con la Policía, que también tuvieron siempre la motivación de encontrar a los varados. Estos hechos fortalecen en uno sus actitudes y ser ejemplo, si bien el personal de Salud siempre está predispuesto a trabajar por el bien humano, este hecho tiene que ser un ejemplo para aquellos que tienen esta idea y voluntad de ayudar a las personas.”





Por otra parte, Alex Cárdenas, chofer de ambulancia, comentó su experiencia durante estos rescates: “Cada salida y requerimiento tiene cosas nuevas, tuvimos la suerte de estar presentes y ayudar, sumando una experiencia para nosotros. En el momento, no sabíamos precisamente la ubicación del móvil varado y uno se pregunta si habrían volcado, un accidente o haber quedado varados; uno quiere llegar y estar donde nos necesitan. Al encontrarlos, sentí una gran satisfacción; junto a la Policía nos agradecíamos por haber tomado la decisión de avanzar; agradecido de haber contado con el móvil 4x4 que fue esencial, sin él no hubiésemos llegado; ésta es una experiencia que no se va a borrar, es un hecho que no pasa muy seguido, es algo que nos marcará el recuerdo.”



Al respecto, Emanuel Ulloa, chofer de ambulancia, comentó: “En medio de un clima hostil, salimos a buscar a personas varadas en una represa, los cuales se encontraban impedidos de salir y en situación de faltante de insumos; un rescate que llevó más de 14 horas de trabajo; abriendo camino y paleando nieve para poder avanzar; esta experiencia me llena de orgullo, quien va al Puesto de La Esperanza, sabe con qué puede encontrarse, está en uno el compromiso de ayudar a la gente, es una manera que siento de aportar mi grano de arena a la sociedad”.