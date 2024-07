Luego de 24 apasionantes partidos dónde hubo más de una sorpresa, la fase de grupos llegó a su fin y la Copa América de Estados Unidos comienza la recta final y con ella llegarán los cruces por los cuartos de final que serán a eliminación directa en búsqueda de conseguir un nuevo título.

Una de las selecciones más "beneficiadas" en estos emparejamientos fue la Selección Argentina quién quedo del lado del cuadro dónde se encuentran, a priori, los rivales más débiles y de esta manera recién podría cruzarse con Brasil, Uruguay o Colombia recién en una hipotética final.

La Albiceleste se cruzará con Ecuador el jueves desde las 22 ante Ecuador, el segundo del grupo B. Sin lugar a dudas un partido muy importante que todavía tiene cómo el gran interrogante la presencia o no de Lionel Messi quién arrastra una molestia muscular desde el partido con Chile.

Así está hasta el momento el cuadro de los cuartos de final de la Copa América 2024

ARGENTINA (1° Grupo A) vs. ECUADOR (2° Grupo B) | Jueves 4 de julio, a las 22

VENEZUELA (1° Grupo B) vs. CANADÁ (2° Grupo A) | Viernes 5 de julio, a las 22

URUGUAY (1° Grupo C) vs. BRASIL (2° Grupo D) | Sábado 6 de julio, a las 19

COLOMBIA (1° Grupo D) vs. PANAMÁ (2° Grupo C) | Sábado 6 de julio, a las 22

FUENTE: Minuto.