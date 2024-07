Donald Trump realizará este sábado su primer acto de campaña por la Presidencia de los Estados Unidos en Grand Rapids, Michigan, en lo que será el primer evento ya con su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance.

Además, el sábado se cumplirá una semana desde que el candidato republicano (y expresidente de los Estados Unidos) fuese víctima de un atentado fallido cuando estaba en el escenario dando un discurso en Butler, Pensilvania.

Pero primero, la flamante fórmula presidencial tendrá que aceptar el trabajo en la Convención Nacional del Partido Republicano, que termina este jueves en el Fiserv Forum de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, en el "midwest" de Estados Unidos.

Se espera que Donald Trump, que presentó a su candidato a Vicepresidente y al día siguiente apareció en el mismo evento con la oreja vendada, cierre el evento republicano con un discurso en horario central.

Después de ponerle el tono a su campaña, el magnate y su dupla seguirán camino a Michigan para arrancar la carrera por la Casa Blanca, que hoy está en manos del demócrata Joe Biden.

¿Quién es James David Vance?

James David Vance cumplirá 40 años el próximo 2 de agosto. Nacido en Middletown, Ohio, su historia familiar estuvo tan marcada por la pobreza y las adversidades que escribió un libro al respecto, una autobiografía que se convirtió luego en una película de Netflix llamada "Hillbilly Elegy", protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

En 2016 Vance publicó su libro "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis", donde resaltó la influencia de sus abuelos, la ausencia de su padre, la adicción a las drogas que devastó a su madre y cómo él logró redimir lo que podría haber sido un destino trágico a través de la educación y el servicio militar.

La narrativa de Vance le dio una nueva plataforma que captó la atención del público blanco de clase baja rural en los Estados Unidos (los "hillbillies", que es como se llama de manera peyorativa), y eventualmente entró a la política en el Partido Republicano.

En 2016, cuando Trump daba el golpe maestro para convertirse en el 45o presidente de los Estados Unidos, Vance no estaba entre sus aliados sino entre sus críticos. Pero ocho años más tarde el "hillbilly" modelo pareciera haber encontrado las bondades del candidato reincidente.

Vance -que se recibió de abogado en la prestigiosa Universidad de Yale- defiende la protección de la Segunda Enmienda -que estipula la libertad de tenencia y portación de armas- y mantiene una postura "provida" que lo aleja de legislar a favor de una ley del aborto a nivel federal.

FUENTE: Minuto.