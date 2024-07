Los tres proyectos fueron ingresados en los últimos días con el acompañamiento de un nutrido número de diputados y diputadas, y si bien son de distinta naturaleza, todos ellos ponen el foco en el cuidado del colectivo de mujeres, y de niños, niñas y adolescentes.

“Se trata de iniciativas que yo había presentado oportunamente en el transcurso de mis mandatos anteriores como legisladora nacional - explica Ianni - pero que no completaron el tratamiento legislativo. Es por eso que fueron representados ahora, dado que no sólo no perdieron vigencia sino que, en virtud del contexto actual, es imperioso ocuparse de estas problemáticas” aseguró.

Transporte de Menores

El proyecto tiene por objetivo regular las autorizaciones de viaje para menores de edad que se trasladen en el transporte público interjurisdiccional terrestre de larga distancia; aéreo de cabotaje; lacustre, fluvial y marítimo interjurisdiccional; y ferroviario interjurisdiccional de larga distancia, con el objeto de disminuir su vulnerabilidad como posibles víctimas de redes de trata de personas o intentos de sustracción, entre otros riesgos a los cuales están expuestos.

“A fin de mitigar este flagelo y considerando la falta de uniformidad de preceptos en el abordaje de esta problemática en los diversos tipos de transporte público, se hace necesario establecer una norma específica para el traslado interjurisdiccional de niñas, niños y adolescentes dentro del territorio de nuestro país” afirmó Ianni, autora de la iniciativa que propone instrumentar un mecanismo ágil para controlar la autorización de quien ejerza la representación legal del menor en viaje.

Inserción o reinserción laboral de mujeres mayores de 40 años

La iniciativa tiene por finalidad promover el acceso al trabajo formal, la igualdad real de oportunidades en el empleo y la autonomía económica de las mujeres adultas mayores de 40 años, a través de incentivos al sector privado por su contratación, líneas de crédito para emprendimientos productivos y otras medidas de acción positivas.

Ianni explica la necesidad de impulsar políticas públicas que corrijan distorsiones y promuevan la igualdad real de oportunidades y la sustentabilidad laboral en el tiempo de la vida activa “ante un mercado laboral que selecciona, descarta y excluye a personas bajo criterios discriminatorios”.

“El objetivo - agrega - es propiciar la mejora de la situación de las trabajadoras desempleadas o con empleos informales mayores de 40 años, mediante la construcción de una oferta de políticas públicas pertinentes y eficaces, promoviendo la participación, el aprendizaje, formación y capacitación hacia la empleabilidad e iniciativas emprendedoras de este colectivo vulnerable”.

Prevención del cáncer cervicouterino a través de la implementación de la prueba de VPH como tamizaje primario

Se trata de la elaboración, puesta en marcha y monitoreo de un Plan de Acción y Programa de Implementación de la prueba de VPH en todas las jurisdicciones, estableciendo metas y plazos hasta alcanzar el 70% o porcentaje mayor de la población femenina una vez iniciada su actividad sexual con periodicidad conforme a resultado de la prueba, y en forma regular a partir de los 30 años.

“Hoy más que nunca, debemos aunar los esfuerzos para seguir llevando adelante estos programas y políticas públicas tan necesarias para cada uno de los argentinos, ya que aun el Test de VPH, no llega a implementarse en todas las provincias si no tenemos un Estado presente” señaló Ianni. Y agregó: “Los recursos destinados a la salud pública no son un gasto sino una inversión para lograr un abordaje integral a través de los programas de salud en los adolescentes, salud sexual y reproductiva, inmunización y control del cáncer cervicouterino”.