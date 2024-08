No habrá fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto

El Gobierno confirmó que el feriado del 17 de agosto, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, se mantendrá el sábado y no se no se trasladará al viernes 16 y tampoco al lunes 19, por lo que no habrá fin de semana largo.

Pese al pedido de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que buscaba que se pasara al lunes para que los argentinos pudieran viajar y potenciar al sector, el Gobierno definió no mover la fecha del feriado.

"Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente", detalla el artículo 6 de la Ley 27.399.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

De esta manera, el próximo fin de semana largo llegará recién en octubre. Los turistas tendrán que esperar para hacer una "escapada" hasta el viernes 11 (declarado feriado con fines turísticos) pese a que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemore el sábado 12.

Calendario: cuántos feriados quedan en el año

En lo que resta del año, sólo habrá dos fines de semana largos más.

El feriado más cercano es el del sábado 17 de agosto, seguido por el del 12 de octubre, que tendrá fin de semana largo entre el 11 y el 13.

El segundo fin de semana largo que queda en 2024 será entre el 16 de noviembre al 18 de noviembre.

El 8 de diciembre cae domingo y también mantendrá su fecha, por lo que no habrá fin de semana largo. El último feriado del año será el 25 de diciembre (miércoles).

FUENTE: Ámbito.