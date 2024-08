Güenchenen: ”Nuestro compromiso es con los niños, que son el futuro de Santa Cruz"

Este domingo, las localidades de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia se convirtieron en el corazón de una multitudinaria celebración del "Día de las Infancias", organizada por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) bajo la dirección de su nuevo secretario general, Rafael Güenchenen. Más de 30.000 niños participaron en un evento que no solo fue una fiesta para los pequeños, sino una reafirmación del compromiso del sindicato con la inclusión social y el bienestar de toda la comunidad.

En un gesto que trasciende los límites gremiales, la convocatoria fue extendida a toda la sociedad, subrayando la visión de Güenchenen de un sindicato abierto, integrador y profundamente arraigado en las necesidades sociales de la región.

"Hoy, más que nunca, entendemos que nuestra responsabilidad no se limita a los afiliados. Por eso, en este Día de las Infancias, nuestra misión es celebrar con todos los niños y niñas, esta es una fecha que nos ofrece un punto de partida para llevar a cabo medidas y acciones que mejoren su vida y nos permitan construir un mañana mucho mejor para los santacruceños. Es necesario que se tomen acciones que promuevan y celebren los derechos de los niños a través del diálogo y la seguridad", expresó el secretario general durante la jornada.

Las actividades, que abarcaron desde espectáculos musicales y shows artísticos hasta grandes sorteos y espacios de juegos, transformaron estos puntos de la provincia en auténticos centros de alegría y convivencia. Los castillos inflables, la leche chocolatada, los panchos, las tortas fritas y las gaseosas fueron solo un complemento en un día donde la integración y la inclusión fueron protagonistas.

Güenchenen también hizo hincapié en el rol fundamental que el sindicato desempeña en la promoción del bienestar infantil y la educación, destacando las iniciativas como las “Escuelas del Viento” y otros beneficios dirigidos a este sector. "Nuestro compromiso es con los niños que son el semillero de las nuevas generaciones, y por lo tanto, hay una responsabilidad de garantizarles sus derechos básicos para su pleno desarrollo. Invertir en ellos es invertir en una sociedad más justa y equitativa. SIPGER trabaja en ese sentido, ofreciendo espacios en todos los aspectos de la vida de cada uno de ellos, de ahí las escuelas, los polideportivos, los camping", agregó.

La celebración continuará en Río Gallegos y Sarmiento la próxima semana, sumándose a la iniciativa nuevas localidades de Santa Cruz que por primera vez serán parte de este esfuerzo por integrar y fortalecer los lazos comunitarios. En Pico Truncado y Caleta Olivia, la colaboración con las municipalidades fue clave, evidenciando la sinergia entre el sindicato y las instituciones locales en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Este evento no solo marca un hito en la gestión de Rafael Güenchenen al frente del SIPGER, sino que establece un precedente sobre cómo el sindicalismo puede y debe contribuir al desarrollo social, poniendo a la niñez en el centro de sus políticas de integración y bienestar.