Este lunes, Rodríguez deberá presentarse en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini debido a la estrecha relación personal y profesional con el exmandatario, motivo por el cual la Justicia supone que podría tener conocimiento del vínculo que había en la pareja entre 2019 y 2023.

Durante sus funciones en Olivos, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa; su relación con Fernández proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner, dado que ambos pertenecían al Peronismo.

Rodríguez fue bombero de la Policía Federal; trabajó como custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

Semanas atrás, el ex presidente de la Nación sostuvo, y hasta el momento no se retractó, que está "siendo acusado" de algo que "no hizo" y que "nunca ha golpeado" a Yáñez ni a "ninguna mujer".

FUENTE: Telefe.