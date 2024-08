El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expuso el día martes frente a la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, la aplicación de políticas de género por parte del Gobierno Nacional. En ese contexto, señaló que desde el Ejecutivo "rechazan la diversidad de identidades sexuales no alineadas con la biología”, lo que desencadenó un escándalo en el Congreso y, posteriormente, en las redes sociales, con legisladores que le salieron al cruce con vehemencia.

El funcionario había sido convocado por la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Unión por la Patria) debido al decreto de necesidad y urgencia 450/24 que traspasó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género desde el Ministerio de Capital Humano a la cartera de Justicia.

La cosa no terminó allí, luego de los dichos del ministro sobre que el género “se acabó” para el Estado y que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió al director de la cartera de Justicia, aclaró cuál es la posición del Gobierno y aseguró que desde la gestión mileísta apuntan “a que no haya negociados detrás de las identidades de las personas”.

Ante estas manifestaciones, EL MEDIADOR se comunicó con la Coordinadora provincial de ATTTA Santa Cruz (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) y ex directora de del área de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos, Delfina Brizuela, quien expuso que “el ministro de justicia manifestó, específicamente, el odio a las personas que somos parte de las Disidencias, un gobierno que, si bien no lo decía tan claramente como ahora, el odio que predican,si lo venían haciendo a través de la eliminación del ministerio de mujeres, inadi y la baja de programas destinados a las Disidencias, donde muchos y muchas quedaron sin trabajo, provocando el retroceso en un país que es vanguardia en tema de derechos humanos”.

En otro tramo de la nota, Brizuela remarcó que “no hay que olvidarse que nosotras también formamos parte de las familias, estudiamos, trabajamos y tenemos muchos más valores que muchos de ellos y ellas”, y remarcó: “Se encuentran fomentando el odio a las personas disidentes, donde tenemos un gobierno provincial alineado al gobierno nacional que mantienen los mismo discursos, la baja del ministerio de igualdad, una subsecretaría de igualdad con denuncias por violencia institucional a una persona trans, la no implementaron real de ESI, y si no podemos no recordar que el actual vicegobernador, cuando era presidente del HCD, promovía el odio a través de algunos pastores que traían a disertar al HCD para hablar. Yo quiero recordarles que somos parte de la sociedad, no buscamos privilegios sino exigimos los mismos derechos”.