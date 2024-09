Javier Milei respondió a Cristina de Kirchner y destacó los niveles de depósitos en dólares

El presidente Javier Milei le respondió este viernes a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, destacó los niveles de depósitos en dólares y aseguró que por primera vez volvieron al mismo monto que tenía en 27 de octubre de 2019.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario libertario aseguró: "Dato: los depósitos privados en dólares volvieron al nivel que tenían el día de la elección presidencial de 2019 (27-OCT-2019) por primera vez. Desde ese día, nunca habían llegado a los USD19.5bn que hay hoy. Fin".

En su crítica de este viernes, Cristina argumentó que Milei ha implementado un ajuste fiscal basado en el impago de deudas y en la retirada del Estado de funciones esenciales, lo que crea un "combo letal" para la economía argentina, especialmente en un contexto de economía bimonetaria. "Este modelo ha resultado en una brutal caída de la actividad económica, y el país se ha vuelto más caro en dólares que muchos países desarrollados", analiza.

Javier Milei le dijo a Cristina que le dará "una clase particular"

En otro de sus posteos en la red social X, Javier Milei arrobó a la exmandataria y le dijo "Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem".

En ese horario, el Jefe de Estado participarà de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza en el hotel Sheraton de Mendoza. Lo hará junto a una comitiva que incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros.

La crítica de Cristina sobre la capacidad de ahorró en dólares

"Desde hace un tiempo las calificadoras extranjeras, las agencias vinculadas a las finanzas y hasta algunos economistas vernáculos, han comenzado a explicitar públicamente una creciente inquietud acerca de la capacidad de pago de la Argentina respecto de su deuda soberana", aseguró la referente de la oposición en el documento publicado este viernes por la mañana.

Y, citando un artículo que hace referencia a la incapacidad para obtener dólares, agregó: "No se trata de teorías o interpretaciones económicas, simplemente de sumar y restar frente a la curva de los vencimientos en moneda extranjera que debe afrontar nuestro país. 'A los mercados no les inquieta el frente fiscal, sino los problemas del Gobierno para juntar dólares (Infobae. 25 de agosto, 2024)'.

Es en este marco que el presidente Javier Milei respondió a la exvicepresidenta y remarcó el alto nivel que el Gobierno registra sobre los depósitos privados en dólares.

Impactos sociales y económicos

CFK sostiene que la crisis ha generado efectos devastadores:

Aumento del desempleo y más de un millón de niños sufren hambre, según un informe de UNICEF.

El crecimiento del narcotráfico en barrios populares ante el retiro del Estado.

La caída del nivel de vida de la clase media.

"El ajuste económico ha venido acompañado de represión, como se vio con los jubilados apaleados durante las manifestaciones. Estas medidas violentas exponen una ideología que reduce a los ciudadanos a meras variables de ajuste", sostiene.

FUENTE: Ámbito.