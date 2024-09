Cómo está Jorge Lanata: qué dice el último parte sobre su salud

Jorge Lanata se encuentra internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde ingresó por una neumonía. Desde entonces su cuadro permaneció en un profundo hermetismo, sin embargo, en las últimas semanas, su esposa ha comunicado en sus redes sociales sobre el estado de salud del periodista.

“El paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma”, dice el texto que publicó Elba Marcovecchio.

“En el día de ayer, presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable”, continúa el texto firmado por los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva.

Y agrega: "Continúa con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia. Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno”.

Por último, el escrito detalla que “por el momento permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital”.

“Gracias por el cariño de la gente y el gran profesionalismo y contención del Hospital Italiano”, sumó la esposa del periodista en el posteo.

La Impensada interna familiar detrás de la internación de Jorge Lanata

Tras conocerse el último parte médico, el viernes pasado, Elba Marcovecchio fue abordada por el equipo de "Desayuno Americano" -ciclo que conduce Pamela David en América- y allí reveló la fuerte interna familiar que rodea al periodista.

"Estamos contentos porque, gracias a Dios, evoluciona muy bien", comenzó diciendo la esposa del conductor radial y televisivo. Al ser consultada por su relación con Lola y Bárbara, las hijas de Lanata, Elba sostuvo: "No es momento para hablar de nada, Jorge está internado, son muchas cosas y prefiero no hablar nada".

"Hace 78 días que estoy abocada a Jorge, al trabajo y a mis hijos, que son menores y no tienen papá", detalló. En relación a las hijas de su pareja, volvió a decir: "Jorge está internado, no hay nada que tengamos que estar discutiendo, hablando, lo que fuera... no es momento, el centro es Jorge".

Luego, le preguntaron si las hijas de Jorge pasaban a verlo y si era verdad que ella pidió que dos asistentes del periodistas y las jóvenes no entren a su habitación, tras lo cual respondió: "Yo lo único que hice fue cumplir los deseos de Jorge". De esta manera, confirmó que el periodista pidió expresamente que sus hijas no entren a verlo.

FUENTE: Minuto.