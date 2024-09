Es paciente oncológica y pide estudios “para seguir viviendo”

Lucila Rementaria es paciente oncológica de Caleta Olivia. Hace un año y medio le detectaron cáncer de útero y venía realizándose el tratamiento dentro de la cobertura de la Caja de Servicios Sociales. Desde el pasado lunes 16 de septiembre, viene solicitando la autorización de sus estudios para seguir viendo como continua el tratamiento. Los últimos los realizó el pasado 8 de agosto y necesita realizar estudios de alta complejidad, siendo la más cercana en Comodoro Rivadavia.

“De estos estudios depende mi situación de seguir viviendo. Van determinar los próximos estudios a realizar Me anunciaron que por ahora no me podían autorizar”, dijo Lucila en diálogo con El Mediador, programa que se emite en Tiempo FM 97.5.

“Pregunto la situación actual por que no puedo hacer los estudios, por que no me los pueden autorizar. Ambas me responden que hay una falta de pago. Entonces comenzó mi gran problema, además de sobrellevar la cuestión de salud, que siempre lo tomo diciendo que es un camino de sanación, porque espiritualmente estoy fortalecida, pero también esto de reclamar por lo que derecho me pertenece, me agota. Tengo que cuidarme”, relató la paciente.

Asimismo, indicó que se siente preocupada por la pasividad de la comunidad ante este tipo de situaciones. “No entiendo por qué los vecinos de nuestra localidad, tienen miedo de manifestar lo que realmente nos pasa. Soy una persona con tratamiento oncológico y no tengo miedo a nadie, porque ya estuve al borde de la muerte”, sostuvo.