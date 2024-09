Se trasladó el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio, que tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, este año fue reprogramado para el lunes 30 de septiembre para permitir que los trabajadores tengan un fin de semana largo.

Se espera que, durante esa jornada, los comercios permanezcan cerrados, incluyendo grandes supermercados y shoppings.

Sin embargo, los establecimientos pueden abrir sus puertas con atención a cargo de sus dueños, o bien, consensuando la jornada laboral con los empleados, en caso de que estos deseen asistir.

La Asociación Gremial de Empleados de Comercio remarcó que para el caso de los trabajadores que presten servicio ese día, se deberá cumplir con las normas laborales vigentes, ya que se considera un feriado nacional. Por ello, quienes decidan no trabajar ese día no tendrán descuentos salariales y, además, no se permitirá otorgar un franco compensatorio por descanso semanal.

El Día del Empleado de Comercio conmemora la sanción de la Ley N° 11.729 de 1934, que otorgó derechos laborales clave a los trabajadores del sector, restaurada en 2010 tras un largo período de suspensión.