Javier Milei viajará a China: "No exigen nada, sólo que no los molesten"

Durante la entrevista que se emitió este domingo con Susana Giménez, el presidente Javier Milei Confirmó que viajará en enero a China para la cumbre de la CELAC y sorprendió su cambio radical de posición ante el país asiático.

El presidente argentino destacó a la República Popular China como un "socio comercial muy interesante", porque "no exigen nada" y "lo único que piden es que no los molesten".

Milei dijo que se sorprendió “muy gratamente”: “Nosotros tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten”, detalló, para luego anticipar que va a viajar a ese país en enero próximo.

El presidente intentará renovar el swap chino que integra las reservas del Banco Central y facilitar las inversiones de compañías de China en litio y cobre.

¿Qué decía el presidente sobre China?

El presidente modificó su actitud en relación a uno de los socios comerciales más importantes del país. Durante la campaña, un año atrás, había asegurado: "No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista" y “Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China".

Al parecer el giro diplomático de Milei no gustaría demasiado a otro socio Argentino, Estados Unidos, en particular al candidato a presidente democrata Donald Trump.

Este mes también se vio en la Asamblea General de la ONU en New York un acercamiento de Argentina con el gigante asiático, se reunieron los ministros de Exteriores de ambos países, Wang Yi y Diana Mondino.

