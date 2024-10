Hermanos de Cokito Oyarzo: "¿Dónde está la justicia?"

Tras conocerse el fallo dictado por el Tribunal Oral en el que condenaron a 5 años de prisión a Jorge Vera, por el homicidio de Rodrigo Oyarzo, los hermanos que estuvieron presentes en el recinto, hablaron con los medios de prensa presentes, y fue la hermana quien especificó: “Es una injusticia, sólo 5 años, el respira y come y nosotros tenemos que ir a ver a Rodrigo en una tumba”, y agregó: “Es una injusticia, es un inspector de tránsito que hizo esto”.

A su vez dijo: “Dónde está la justicia, hay un hombre al que le dieron 10 años por robar cinco ovejas y este mató a una persona, de que estamos hablando”, y reiteró: “Nosotros no vemos más a Rodrigo, no lo vemos, y este come y respira y tiene a la familia, donde está la justicia”.

Para finalizar, aseguró que le robaron lo más lindo que tenían en la vida, “esta gente no puede andar por las calles, este hombre va a salir y va a volver a trabajar como si nada”, concluyó entre lágrimas.

Quien también dio su parecer fue María Sanz, quien dijo a EL MEDIADOR: “Teníamos esperanza que iba a ser diferente, es increíble, y acá hablamos de un funcionario público, fue una sentencia cobarde”, concluyó.