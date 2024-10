Jerez: "Siempre es compleja la renuncia de un Ministro y más en Salud"

Hugo Jerez, ex vocal por los activos de la Caja de Servicios Sociales (CSS) y trabajador del Hospital Regional de Río Gallegos, habló en EL MEDIADOR sobre la compleja situación de la salud pública en la provincia y su experiencia en el cargo.

“Los desafíos siempre son interesantes en esos lugares. Uno se viene preparando muchos años para ocuparlo, tratar de dejar de quejarse desde los gremios, que es un lugar importante, y tomar acción y ocupar los lugares de decisión. Es importante tratar de cambiar las cosas, obviamente es un camino largo”, sostuvo Jerez.

En relación a la renuncia del ministro de Salud, Ariel Varela, expresó su preocupación sobre el futuro de la salud en Santa Cruz. “La salud no es solo el Ministerio, son los hospitales, los centros de salud, la atención primaria. Es un sistema complejo con más de 7.000 empleados", señaló, agregando que es difícil atraer profesionales por los bajos salarios.

En cuanto a la relación entre el ex Ministro de Salud Ariel Varela y el presidente de la CSS Pérez Soruco, señaló que "no había feeling entre ellos" y eso complicaba la gestión. "Cuestiones políticas, desconozco cuál era, pero eso no ayuda. Hoy no hay manera de trabajar que no sea en equipo", afirmó.

Para finalizar, se mostró preocupado por el futuro del sistema de salud al comentar que "todavía no está solucionado el tema de los pagos a los prestadores. Si la plata no llega a la cuenta, es muy difícil que se genere desde la Caja la posibilidad de pagar con mayor anticipación o negociar de otra manera el pago".