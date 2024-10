El Grupo Buen Día Vida celebró su 26º aniversario

Patricia Lozano, referente de la Asociación "Buen Día Vida", habló con EL MEDIADOR sobre el 26º aniversario de la organización, que acompaña a familias en tratamientos oncológicos, en una entrevista en Tiempo FM.

En principio, la líder de la agrupación expresó su alegría por haber alcanzado este nuevo año y la emoción de contar por primera vez con un espacio físico propio: "Somos el grupo más chico de la provincia de Santa Cruz, contentos porque pudimos por primera vez recibir el aniversario en un espacio físico propio", señaló.

En relación a la celebración, Lozano comentó que, a pesar de las dificultades climáticas y la falta de una calefacción adecuada, el equipo sigue adelante con sus actividades de acompañamiento. "El clima no nos acompaña, la calefacción que tenemos no es la adecuada para la zona sur. Tenemos aire acondicionado, pero cuando se recalienta, el motor hace un autoenfriado, lo que enfría nuevamente el ambiente, y no es saludable para los pacientes", explicó.

Además, dio detalles de la importancia de la campaña de socios que están llevando a cabo para poder cubrir los gastos de luz y seguridad: "Estamos haciendo una campaña de socios para poder pagar la luz... también tenemos un servicio de alarma porque nos han querido robar". Frente a esto, invitó a la comunidad a sumarse, ya sea como socios o con aportes solidarios.

La asociación "Buen Día Vida" se prepara para participar en varias actividades durante el mes de concientización sobre el cáncer de mama, conocido como "Octubre Rosa". Agradeció el apoyo recibido y adelantó algunas de las acciones en las que estarán involucrados: "El 12 de octubre vamos a estar en el CEPAT con la campaña 'Mechón de Amor', el 13 en el Tennis Club con emprendedores y el 14 en el Centro Chileno habrá una charla sobre prevención del cáncer de mama y cérvico uterino".

Por otro lado, hizo referencia a la situación de muchos pacientes oncológicos que enfrentan dificultades para acceder a la medicación: "Mientras estoy acá, me habla gente de Puerto Deseado diciéndome que no están cubriendo la medicación, y uno está tratando de agilizar el trámite para ver qué pasa".

A pesar de las situaciones complicadas que atraviesan, volvió a mostrar gratitud por la solidaridad que reciben, lo que les permite seguir acompañando a las familias y pacientes en sus tratamientos: "Esto es una construcción colectiva y se sostiene con el acompañamiento de todos", cerró.