La lista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina, que viene de ganar el bicampeonato en la Copa América de Estados Unidos y de retomar la actividad en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, volverá a protagonizar una doble fecha particular ya que será la vuelta de Lionel Messi a la lista de convocados pero no contará con Emiliano "Dibu" Martínez quién fue sancionado por la FIFA.

Lionel Scaloni, en las últimas horas, hizo oficial la lista de 27 futbolistas que estarán presentes para enfrentar a Venezuela (jueves 10 de octubre cómo visitante) y Bolivia (15 de octubre cómo local). En la misma, se resalta el regreso de Messi quién ya se encuentra 100% recuperado de la lesión ante Colombia y este miércoles irá en búsqueda de conseguir un nuevo título en su carrera cuándo el Inter Miami se enfrente ante Columbus Crew por la Major League Soccer (MLS).

Los arqueros, ante la rotulante ausencia del Dibu serán Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez. Además, Paulo Dyabala volvió a ser convocado por el entrenador y una de las grandes sorpresas de la convocatoria fue Nico Paz. El futbolista surgido del Real Madrid atraviesa un gran momento desde su llegada al Como de la Serie A y sus rendimientos lo llevaron a ser considerado nuevamente en la Albiceleste.

Después de la última derrota ante Colombia en Barranquilla, la Selección Argentina de todas maneras se mantiene como puntera de las eliminatorias con 18 puntos sobre 24 que se pusieron en juego.

Cómo será la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre

Venezuela vs. Argentina | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs. Bolivia | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Los otros partidos antes del cierre del 2024 por Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay vs. Argentina | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre

Argentina vs. Perú | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre

