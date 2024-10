Quirino Pereira: “La idea es reforzar la atención primaria de la salud”

En instalaciones del Teatro Municipal “Héctor Marinero”, se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos, doctor Quirino Pereira, quien desde esta jornada ocupa oficialmente el lugar dejado por la doctora Marcela González.

El intendente destacó el rol de la Salud Pública en un contexto nacional adverso, donde se busca desfinanciar y achicar al Estado privando a la gente del acceso a los servicios básicos y a la atención primaria de la salud. Luego, le deseó mucha suerte al doctor Quirino Pereira, de quien remarcó el trabajo realizado en todo este tiempo junto a la doctora Marcela González.

En declaraciones brindadas al programa EL MEDIADOR el funcionario destacó la necesidad urgente de reforzar la atención primaria en los barrios más alejados de Río Gallegos. "El objetivo es tener una continuidad de lo que veníamos haciendo. Nosotros entramos en la atención primaria de la salud, queremos continuar y reforzar", manifestó, subrayando la importancia de seguir mejorando los servicios de salud.

A pesar de los esfuerzos realizados, la ciudad aún enfrenta serios desafíos en cuanto a la capacidad de cubrir la demanda médica, especialmente en áreas más apartadas. "Tenemos algunos cambios, además de gente que se quedó. La idea es seguir trabajando, reforzando la atención primaria para la atención, sobre todo en los barrios más alejados", señaló el representante, destacando que la atención médica no es suficiente para satisfacer las necesidades crecientes de la población.

El problema principal radica en la falta de centros de salud y profesionales médicos en la ciudad. "Necesitamos más centros de salud, porque tenemos barrios que no tienen atención médica. A pesar del CAPS Peliche y cuatro centros de salud, no alcanza a cubrirse la necesidad de la ciudad", agregó. A pesar de los esfuerzos, "no alcanzamos a cubrir la demanda", remarcó, subrayando que muchos vecinos deben recorrer largas distancias para recibir atención médica.

La necesidad de ampliar la red de atención es urgente. "La idea es tratar de ampliar la atención al usuario más alejado, para que no tengan que ir al hospital o al cap. de la municipalidad, que queda lejos", explicó. Además, indicó que uno de los mayores desafíos es la falta de recurso humano. "El recurso humano es difícil de conseguir, contamos con pocos profesionales para lo que ha crecido la ciudad", señaló.

La falta de médicos clínicos y generalistas también es un problema importante. "Necesitamos médico clínico y generalista. La atención primaria es el primer contacto del paciente con el médico", dijo, poniendo en evidencia la importancia de contar con más profesionales para brindar un servicio adecuado. A pesar de que existen centros complejos, "no alcanza la atención", reiteró, explicando que muchas personas no consiguen turnos debido a que los mismos se otorgan muy temprano.