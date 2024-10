Martín Menem en Río Gallegos: “Estamos haciendo lo que podemos hacer”

A horas de que la Cámara de Diputados haya aprobado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, su presidente, Martin Menen, llegó a Río Gallegos para inaugurar el local partidario de La Libertad Avanza, tiempo en el cual aprovechó de mantener contacto con la prensa local.

En este marco, y, a pesar del veto aprobado, expresó “el compromiso inquebrantable con la educación pública y las universidades”, y recordó que en lo que va del año “el gobierno nacional aumentó un 270% los montos para gasto de funcionamiento, cuando durante la anterior gestión estuvieron durante meses congelados, pero además se otorgó 6,8% de aumento que era lo que se pedía, correo que la mejora ha sido sustancial y habiendo heredado una situación catastrófica. El pasado fue una catástrofe de dimensiones bíblicas en nuestro país”.

Respecto a la victoria lograda en el congreso dijo: “Pudimos sostener un rumbo que no iba a cambiar si no logramos el veto, hay gente interesada en debilitar al gobierno, se esconden atras de causas nobles. Nadie más que nosotros estamos a favor de la educación pública, en el presupuesto 2025 incorporamos 5 universidades nuevas, pero queremos saber qué pasa hoy en las universidades y que se audite”.

En otro tramo de la conferencia, consultado sobre la posición de privilegio de la denominada casta política y el ajuste que nuevamente recae en la sociedad, Menem desvio la atención al mencionar que “somos una república, existe la división de poderes, y se debe encargar la justicia de lo que paga la casta, que es un poder independiente del poder político”, y continuó: “La política está crujiendo en toda la argentina, estamos dando todas las batallas que podemos, no podemos solucionar en 10 meses lo que no se hizo en 25 años. El presidente avisó que iba a ser con sacrificio, que iba a cumplir con lo que había prometido, y vaya si lo está cumpliendo. Va a costar pero para ser un país normal debe sostenerse sobre pilares sólidos que no se construyen de un día para otro”.

LLA en Santa Cruz

En otro tramo de la conferencia se refirió a la inauguración del local partidario que LLA tendrá en la capital provincial. “Este trabajo empezó en 2021, en La Rioja, cuando eramos no mas de seis personas, y en dos años logramos el cambio. Sin concejales, sin intendentes, sin diputados, ni gobernadores, nuestro candidato llegó a la presidencia, pero no alcanza con eso, seguimos consolidando el cambio, tenemos que encontrar gente con las mismas ideas y defiendan lo que creemos. No vamos a hacer alianzas electorales solo para ganar una elección”.

En este sentido expresó que “consolidar el cambio tendrá como objetivo buscar más representantes en el congreso para lograr las grandes transformaciones que queremos hacer, porque hoy estamos haciendo lo que podemos, no lo que queremos”.

FUENTE: TiempoSur.