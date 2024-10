La renuncia de Leandro "Pipi" Romagnoli como director técnico de San Lorenzo, luego del empate frente a Godoy Cruz en el partido postergado por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y una serie de resultados negativos, dejó al club en búsqueda de un nuevo líder.

La dirigencia, encabezada por Marcelo Moretti, se encuentra evaluando diversas opciones para reemplazar al Pipi y devolver al Ciclón a la senda del triunfo lo más rápido posible.

Los candidatos que tiene San Lorenzo para reemplazar a Leandro Romagnoli

Ariel Holan: el entrenador que tuvo pasos por Independiente y Defensa y Justicia acaba de ser despedido de Barcelona de Ecuador por malos resultados. Sin lugar a dudas es un nombre que gusta mucho puertas adentro pero una posible llegada puede llegar a ser compleja.

Pablo Guede: el DT dejó un buen paso en su primer etapa en el "Ciclón" pero en su último trabajo en Argentinos Juniors terminó dando un paso al costado por no cumplir con las expectativas. En su paso por San Lorenzo conquistó la Supercopa Argentina 2015 en la final ante Boca.

Néstor Gorosito: "Pipo" es una de las personas que más sueña con llegar al club y hasta se candidateó en vivo mientras se anunciaba la salida de Romagnoli. Corre de atrás pero tiene chances de poder llegar al cargo en caso de que no se cierre ninguno de los nombres mencionados.

Quique Setién, la sorpresa de la lista de San Lorenzo

Quique Setién sigue a la espera de una oportunidad para volver a entrenar, pero la posibilidad del fútbol argentino no está 100% confirmada. Fue destituido a comienzos de la pasada temporada en el Villarreal y todavía no regresó.

El entrenador, de amplio recorrido por el fútbol, cuenta con haber tenido la oportunidad de liderar al Barcelona de Lionel Messi, con el que tiene la particularidad de no haber conquistado ningún título.

