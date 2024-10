El gobierno analiza intervenir la AFA si se realiza la asamblea para reelegir a Chiqui Tapia

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia analiza intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si el organismo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia realiza la asamblea prevista para este jueves para reelegirlo que fue suspendida por la IGJ.

“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal. Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, dijo el funcionario en radio Rivadavia.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, explicó Vitolo este miércoles.

AFA: el abogado Gregorio Dalbón aseguró que "la Asamblea se hace igual" y Tapia renovará su mandato

El abogado Gregorio Dalbón aseguró que la Asamblea General Ordinaria, donde Claudio "Chiqui" Tapia iba a ser reelecto como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "se hace igual", luego que surgiera la noticia de que la Inspección General de Justicia (IGJ) había resuelto suspenderla.

A través de X (antes Twitter), el letrado aseguró que no se trata de un fallo firme, por lo que no se podrá impedir que se realice la Asamblea, donde además de la reelección del actual presidente de la AFA se plantearán algunas modificaciones en el estatuto y se hablará sobre la anulación de los descensos, para llegar a una Primera División con 30 equipos.

Dalbón marcó en sus redes: "Estimados al no ser fallo firme y tener alzada la Asamblea se hace y luego será la Cámara Civil la que decida con efecto de cosa juzgada. Por lo que el impacto de la noticia es fuerte, pero la realidad es otra. Cordial Saludo".

Por su parte, la AFA tiene previsto apelar el fallo, ya que por el momento Tapia era el único candidato en una elección adelantada, originalmente prevista para el año próximo.

El abogado también citó un comunicado del Ministerio de Justicia que informaba el fallo contra Tapia, y remarcó: "No sean brutos. La decisión de IGJ no está firme. Hay alzada por lo que se hace la Asamblea y todos los efectos quedan a resolver por la Cámara Civil. Hay efecto suspensivo. Raro que Cúneo Libarona no se los haya avisado. Ya que la ley se presume conocida por todos".

Revés para Chiqui Tapia: la IGJ suspendió la asamblea en la que se iba a votar su reelección

La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la Asamblea General Ordinaria que estaba programada para el próximo 17 de octubre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la misma, se había dictaminado que Claudio Chiqui Tapia sea reelegido para un segundo mandato en el cargo que ocupa desde 2017.

Además, se votaría la suspensión de los descensos y la posibilidad de que vuelvan a ser 30 equipos los de Primera División. Ante este panorama, el futuro de la AFA y del fútbol argentino es una incógnita.

Según pudo saber Ámbito, la AFA apelará la decisión.

El presidente de la AFA puede decidir continuar y realizar la asamblea de todos modos. Pero tanto ese caso, él como los asambleístas que participen del proceso pueden llegar a tener cargos penales por desobediencia.

Esto se debe a que el artículo 239 del Código Penal sentencia: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones".

