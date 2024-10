Balón de Oro: Rodri fue elegido como el mejor jugador del mundo

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2024, los premios entregados por la revista France Football a los futbolistas y entrenadores más destacados. Rodri, el jugador español fue elegido como el mejor jugador del mundo, mientras que en la categoría femenina quien se quedó con la máxima distinción fue Aitana Bonmatí. El argentino Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser reconocido como el mejor arquero del mundo y ganó el premio por segundo año consecutivo.

Por su parte, el goleador de la "Scaloneta", Lautaro Martínez, quedó séptimo en la lista de los mejores jugadores del mundo, aunque no logró quedarse con el premio. Lionel Messi, ganador del premio en ocho oportunidades, no participó de la ceremonia tras quedar haber quedado afuera de la lista de nominados para el Balón de Oro.

Además de Messi, la tarde estuvo marcada por la ausencia de los jugadores del Real Madrid, que decidieron no asistir al enterarse que ninguno de los miembros del plantel ganaría premios. "Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro - UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el equipo español, ganador de la Liga de Campeones 2024.

"No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así", reaccionó Luis De la Fuente, el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024.

Balón de Oro: todos los ganadores de la tarde

Rodri fue elegido como el mejor jugador del mundo

El último premio de la noche parisina fue para Rodri, mediocampista del Manchester City y figura de la selección de España, campeona de la Eurocopa 2024.

Pese a haber sufrido una grave lesión que lo deja afuera de la cancha por el resto de la temporada, el español se quedó con el reconocimiento por el gran trabajo que hizo tanto en su equipo como en la selección.

“Increíble noche para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón. A todos los que me han votado. Es un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia y mi país", expresó al subir al escenario.

"No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español, y sobre todo la figura del mediocentro. El fútbol ha ganado, como me dijeron muchos amigos”, cerró.

Aitana Bonmatí gana su segundo Balón de Oro consecutivo

La talentosa mediocampista del Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí recibió su segundo Balón de Oro consecutivo, distinción que premia su protagonismo en un Barça que dominó el fútbol doméstico y europeo la pasada temporada.

La futbolista de 26 años iguala así en el palmarés de Balones de Oro a su compañera en el Barcelona y en la selección española Alexia Putellas, galardonada de forma consecutiva en 2021 y 2022.

FUENTE: Ámbito.