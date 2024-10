La impresionante suma que pondría Red Bull para fichar a Franco Colapinto

En la previa del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, el mundo de la Fórmula 1 se ha visto sacudido con la noticia de que Red Bull estaría dispuesto a pagar 20 millones de dólares para llevar a Franco Colapinto a sus filas como compañero de equipo de Max Verstappen en la temporada 2025.

La información, revelada por el periodista neerlandés Jack Plooij, apunta a que la escudería austríaca busca acelerar las negociaciones para fichar al joven argentino de 21 años, actualmente piloto de Williams, que irrumpió en la máxima categoría del automovilismo mundial y sumó nada más ni nada menos que cinco puntos en misma cantidad de carreras.

Este ofrecimiento marca un giro inesperado en las declaraciones recientes de Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien hasta hace pocos días aseguraba que incorporar al pilarense era "inviable" debido a su contrato a largo plazo con Williams. En una entrevista, había explicado que "no vamos a entrenar a nadie para otro equipo", lo que parecía cerrar las puertas.

Por el lado de Williams, las declaraciones de su jefe de equipo, James Vowles, no han cerrado la puerta a un acuerdo. Aunque no confirmó explícitamente la oferta de RB, insinuó que podría haber negociaciones en marcha al afirmar que "es mejor no hablar públicamente en medio de una negociación sensible".

A pesar de la especulación sobre su futuro, Colapinto ha mantenido una postura firme y ha negado públicamente cualquier negociación para el año próximo. En una reciente entrevista con F1TV, comentó: "No entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo Fórmula 1".

Todo esto quedó más que confirmado cuando se vio a Christian Horner y James Volwes entrar juntos al paddock en el Gran Premio de México. Aseguran que el sábado a la noche fue el ofrecimiento, pero aunque la intención sea no desprenderse del argentino, la suma podría mover los cimientos de la escudería británica.

Checo Pérez quedó en la cuerda floja con Red Bull: ¿habrá un lugar para Franco Colapinto?

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 resultó ser una pesadilla para Sergio "Checo" Pérez, quien finalizó en el último lugar tras un desempeño que él mismo describió como "la peor actuación de la temporada".

Aunque en la carrera pudo remontar algunas posiciones al inicio, una sanción de cinco segundos y un incidente con el monoplaza de Liam Lawson lo condenaron al fondo de la grilla. La situación ha encendido las alarmas en Red Bull, con Christian Horner advirtiendo que se aproxima el momento de tomar decisiones difíciles.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horas del Gran Premio de Brasil

Viernes 1 de noviembre

Práctica libre 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 2 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 3 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00

FUENTE: Minuto.