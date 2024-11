“Tenemos argumentos históricos, principios morales y productivos para decir que de ninguna manera vamos a permitir las amenazas del sr. Marín al pueblo de Santa Cruz, ni tampoco el menosprecio a los trabajadores petroleros. Los únicos que cobran “planes” son los cargos políticos, y el presidente de YPF es uno más de esos, que fue puesto a dedo por el estado para ganar millones de pesos gracias al esfuerzo y trabajo de los argentinos” expresó Güenchenen, en la carta enviada al presidente de los argentinos.

Cabe recordar que, en las últimas horas, trascendió un audio donde el presidente de YPF, Horacio Marín, expresaba que la decisión de salir de Santa Cruz ya estaba tomada, porque “no podemos perder tanto”. En este sentido, Marín enmarcó la actividad laboral en YPF como “un Plan Trabajar”, añadiendo que “si quieren dar subvenciones es propiedad del estado nacional y no de YPF”.

En respuesta a esto, Güenchenen fue contundente, y le expresó al presidente Milei que “a través de Usted, quiero advertirle al presidente de YPF y a sus accionistas en Wall Street, que no vamos a permitir que la empresa se retire sin cumplir con la deuda ambiental y social que generó. Si no pagan todo lo que corresponde, voy a ser el primero en ir a la Justicia a exigir la indemnización correspondiente. Van a tener que pagar hasta el último peso o dólar que le deben a los santacruceños”.

“Presidente Milei, le pido que intime a la persona que Usted eligió en ese cargo, para que cumpla con los deberes que tiene con la Nación, porque YPF no es un mero instrumento de intereses privados; es el patrimonio de todos los argentinos, en especial de los trabajadores que han entregado su vida para construirla. En Santa Cruz, como provincia productora de petróleo y gas, estas palabras tienen un peso y una relevancia que no se pueden ignorar” añadió Güenchenen.

En otro segmento de la carta, Guenchenen consideró que “esta desinversión sistemática es un ataque directo a nuestros empleos, a nuestra gente y a nuestras comunidades”, añadiendo que, en su búsqueda constante de beneficios, se olvidan de los trabajadores, las familias y las comunidades que florecieron en torno a esta industria. “A usted, Sr. Marín, ya todos los burócratas y financistas que hoy manejan YPF, les recordamos que esta empresa existe gracias a las riquezas que extrajo de Santa Cruz. Sin la producción de nuestros yacimientos, esa YPF que cotiza en Wall Street no sería más que un sueño vacío”.

“Desde el año 2016, YPF S.A, ha decidido abandonar y no invertir en los 30 yacimientos que nuestra provincia le concesionó en la Cuenca del Golfo San Jorge. Muchos de esos yacimientos tuvieron nula inversión desde que la empresa obtuvo prórroga de las concesiones en el año 2012, desconociendo que Santa Cruz posee el 20% de las reservas convencionales comprobadas del país. YPF S.A, en nuestra provincia, ha perdido más del 60% de la producción de crudo desde el año 2016 a la actualidad. De producir 2 millones de barriles mensuales en el 2016, hoy la producción no llega al millón de barriles. De los 13.360 pozos que la operadora tiene declarados en los 30 yacimientos concesionados sólo tienen activos y en producción 5.000. En resumen, la operadora de la eficiencia y la productividad tiene más pozos parados que funcionando” explicó Güenchenen, en relación a la baja de producción de YPF.

A su vez, el Secretario General del Sindicato Petrolero también se refirió a la consideración de Santa Cruz por parte de Marín como un generador de Planes Trabajar, argumentando que “YPF no tiene que subsidiarnos a los trabajadores petroleros absolutamente nada; lo único que pedimos es que se respete nuestro trabajo y nuestra historia”.

“La falta de producción no es culpa de nuestra gente, sino de la inoperancia de gente como el Sr. Marín o el Sr. González, y de la corrupción política en el Estado de quienes lo precedieron en esta última década. El intento de los directivos de la empresa de instalar, en reuniones privadas y a espaldas de nuestra comunidad, una narrativa de desprecio hacia los trabajadores ypefianos santacruceños solo revela su mezquindad y su ignorancia. Sus palabras están cargadas de odio, de prejuicios, de mentiras y discriminación” puntualizó el dirigente sindical.

Finalizando la carta, Güenchenen expresó que “la gestión de YPF debe basarse en el respeto, la colaboración y el compromiso con quienes hacen posible cada logro. (..) Aquí, en nuestra tierra, sabemos bien quiénes somos y cuánto valemos. No nos rendiremos. Santa Cruz no aceptará esta degradación. Exigimos cambios inmediatos y una gestión que valore y respete a sus trabajadores. Nuestra provincia no merece menos que eso”.

A raíz de esto, se convocó a una asamblea general para el día martes 19 de noviembre a las 11 horas, en el ingreso a la localidad de Las Heras.