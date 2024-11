Julio de Vido, tras ser absuelto en la causa Vialidad, declaró: “Trataron de buscar un chivo expiatorio”

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido aseguró que algunos de los integrantes de su espacio político nunca lo respaldaron al conocerse los presuntos casos de corrupción en su contra, porque intentaron utilizarlo como un "chivo expiatorio".

Tras ser absuelto mediante el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación en la en la causa Vialidad, el ex funcionario manifestó que recibió la decisión del tribunal con "mucha tranquilidad" después de "tanta persecución".

A pesar de esto, De Vido sostuvo que es un "dolor enorme que los compañeros y Cristina (Kirchner) hayan sido condenados". "Creo que son inocentes", consideró en declaraciones a Radio Colonia.

Además, el ex diputado nacional dijo que su vínculo con la ex mandataria es "un tema terminado". "Cuando lo personal está finalizado, lo político no tiene sentido", planteó.

Con relación a la ausencia de respaldo por parte de sus compañeros de bancada en 2017, cuando se aprobó su desafuero en la Cámara Baja, el ex titular de Planificación argumentó que "trataron de buscar un chivo expiatorio".

También criticó al referente de la agrupación Patria Grande, Juan Grabois, a quien calificó de "operador" luego de que el militante social sugiriera que la absolución del ex funcionario era incorrecta.

"Pareciera que se recibió en la CIA de abogado, porque la verdad que cumplió claramente una orden, porque él a mí no me conoce", subrayó De Vido.

