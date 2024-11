Güenchenen: “Si se quieren ir que paguen lo que deben”

Tal como estaba previsto para este martes, se llevó adelante en la localidad de Las Heras una asamblea del Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables (SIPGER). La misma estuvo encabezada por Rafael Güenchenen, quien se mostró en estado de alerta por la situación de YPF en Santa Cruz y la incertidumbre por los puestos de trabajo y el pasivo ambiental que se deja en el distrito.

YPF dejó de invertir, dejó de perforar y dejó de hacer nuevas exploraciones. Pasamos de producir dos millones de barriles mensuales en Santa Cruz a perder el 50%. Esto no es casualidad, es parte de una política que prioriza los negocios rápidos en Vaca Muerta", expresó. Según Güenchenén, la dirección actual de YPF está alineada con el gobierno nacional en una estrategia de ajuste que busca "entregar los yacimientos convencionales" a empresarios amigos, aunque en ningún momento del discurso mencionó al presidente Javier Milei, ni tampoco los otros oradores que fueron Sergio Acevedo y José Llugdar.

"Marín llegó, dijo que se iba de Santa Cruz y buscó empresarios para regalarles los yacimientos. No vamos a permitir que negocien con 2.800 puestos de trabajo en juego", señaló.

El sindicalista también acusó a Marín de planificar una salida para convertir a YPF en una empresa “netamente rentable” que podría ser privatizada en el futuro. “Están con la intención de sacarse de encima el pasivo ambiental y laboral, igual que con Aerolíneas Argentinas o el Correo Argentino. Esto es parte de un plan mucho más grande y oscuro”.

El sindicalista lanzó una de las frases más fuertes de su intervención al desafiar directamente al CEO de YPF: “Que Marín sea el primero de los 2.800 en renunciar. Que haga patria y se vaya de YPF si no está dispuesto a defender a Santa Cruz y a su gente”. Otro punto crítico de su discurso fue el pasivo ambiental y laboral que YPF podría dejar en Santa Cruz. Güenchenén reclamó: “Si se quieren ir, que paguen lo que deben. El pasivo ambiental incluye cañerías, caminos, locaciones y líneas eléctricas. Hay que abandonarlas como corresponde. No vamos a aceptar que nos dejen con los costos mientras buscan ganancias rápidas en otro lado”.

En el segmento final del discurso, Güenchenen aseguró que “es mentira que pierden plata. Acá no se quieren ir porque pierden plata. Acá hay otros intereses oscuros que no nos están diciendo. No vengan con mentiras”.

“No puede ser que el señor Marín se quiera retirar sin dar explicaciones del pasivo ambiental, qué piensa hacer con el pasivo ambiental, con el pasivo laboral, quién se hace cargo. Mira qué fácil es decirle les dejo el pasivo ambiental a los que vienen, mira que vivo que sos. Mira que fácil la haces” señaló el secretario general petrolero.

“Si YPF se quiere ir que pague el pasivo ambiental que hizo durante todos estos años que estuvieron operando los yacimientos, que pague el pasivo laboral. Mira qué fácil es decir ‘nos vamos de Santa Cruz’, poner fecha limite el primero de enero. ¿Quién te pensás que sos, para venir a jugar con la necesidad de los santacruceños con una empresa nacional?” añadió.

“Y un consejo: si van a negociar con empresas, empiecen a hacerlo primero con la gente adentro, porque no vamos a permitir que vengan a despedir 2800 trabajadores, eso no se los voy a permitir. Vamos a dar la pelea, defendiendo al pueblo. Este es mi compromiso con todo el pueblo de Santa Cruz” finalizó Güenchenen.