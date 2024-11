Santiago Aberastain: “Acá la joda se terminó”

Varios funcionarios del gobierno de Santa Cruz se presentaron en la Fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia para presentar una denuncia penal contra un grupo de trabajadores portuarios de Puerto Deseado que a mediados de la semana pasada obstaculizaron el ingreso de un buque portacontenedores y el sábado también impidieron la descarga de un buque pesquero.

El grupo fue recibido por el fiscal Lucas Colla, y más tarde el propio gobernador Claudio Vidal se entrevistó directamente con la jueza federal Marta Yáñez. “La decisión política de este gobierno es que no me toman ni un solo puerto más, así tenga que pelearme con quien sea y haya dirigentes nacionales metidos en los puertos de nuestra provincia para que no funcionen” advirtió Vidal tras el encuentro.

Tras esto el programa El Mediador , que se emite por Tiempo FM 97.5, entrevistó al diputado provincial Santiago Aberastain, quien indicó que “acá la joda se terminó” y pidió mantener el diálogo, sin el bloqueo de trabajadores para la continuidad operatoria de los puertos.

“La medida de fuerza afectó a otras áreas. Se tomaron decisiones y resoluciones, donde a partir de ahora ninguna persona puede llevar una medida de fuerza que impida que funcione la cadena de valores. Cuando se interrumpe el trabajo de otros, en este caso se retira del ámbito portuario y si no se quiere entregar mano de obra”, indicó.

“Hicimos una reunión con todo el arco político, en donde en el registro portuario, comentamos como se iba aplicar esto. Puerto deseado debe trabajar, no nos podemos dar el lujo de exportar trabajo”, aunó el entrevistado.

En este marco y haciendo referencia a la denuncia, sostuvo que “la decisión tomada es algo que esperábamos hace 15 años, un conflicto que no se tomaba una decisión. Es más que destacable”.

“En los gremios portuarios hay mucho enojo, porque sienten que la medida es coartar al trabajador. Acá la joda se terminó. Esto es la realidad, está resuelto a través de la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, enfatizó.