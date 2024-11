Claudio Silva: “No todo Río Gallegos va a Chile a comprar”

Durante el fin ed semana largo, cercad e dos mil personas pasaron la frontera entre Río Gallegos y Chile, a fin de pasar días de descanso o hacer compras. Un clásico para esta época tiene que ver con las compras navideñas, aprovechando los precios que se ven en la ciudad trasandina. De todas maneras, si bien es un número que llama la atención, lo cierto es que no representa al total de la población local, aseguró el titular del Sindicato de Comercio, Claudio Silva, quien puso paños fríos y pidió seguir apostando al comercio local.

“Tenemos buenos comentarios, también críticas, pero buscamos mejorar y lo vamos llevando. Es un ida y vuelta, pero con el equipo de trabajo del sindicato de las localidades de la provincia. Es un gran equipo que piensa en el afiliado”, indicó en primer lugar haciendo referencia al trabajo que vienen haciendo.

En tanto, aclaró en cuanto al sector comercial, que no hay grandes despidos masivos, sino casos puntuales. “No estamos bien, estamos atravesando una crisis, pero confiamos en que el empresario sale adelante, porque no es la primera”, remarcó.

“Esta opinión la hacemos desde los datos, porque no nos releja una baja importante, sino de comentarios de los trabajadores que nos dice que es difícil, y agradecemos siempre a las personas que siguen apostando acá. Hay muchos datos de la realidad que no se analiza, o se basa en comercios del centro. No es solamente eso, sino que hay muchos en todos lados”, aclaró.

En este sentido, teniendo en cuenta la competencia directa que se ve con Punta Arenas, puso paños fríos y aclaró que no son números grandes en comparación a la totalidad de la localidad. “Competir con chile es complicado, tienen otra tasa de impuestos, entonces es difícil. Nosotros también tenemos que aprender que está bien ganar dinero, pero a veces es el cómo marcamos precios. Ahí es donde nos referimos a esto”, remarcó.

Si bien pueden pasar muchas personas, tampoco es que se va todo el mundo, no todo el mundo puede ir a Chile. Son distintas realidades, pero no es que se fue todo río gallegos a chile, algunos compran acá, van los que pueden”, sostuvo.