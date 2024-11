La ACTC presentó las fechas para el 2025

El Turismo Carretera y TC Pista abrirán sus campeonatos el 16 de febrero. El TC Mouras y TC Pista Mouras tendrá la apertura del certamen el 26 de enero, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Por el lado de las camionetas, las TC Pick Up y TC Pista Pick Up iniciarán el 9 de febrero. El Turismo Carretera 2000 tendrá su inauguración el 30 de marzo; mientras que el RallySprint Latam hará lo propio el 2 de febrero.

De esta manera, quedó oficialmente presentado el calendario del 2025 en El Calafate. Un nuevo año y con muchos proyectos para la ACTC, que también afrontará su segundo año con los autos de nueva generación en el Turismo Carretera.

La “máxima” abrirá su 83º campeonato el fin de semana del 15 y 16 de febrero en el autódromo de Viedma. El certamen, que constará de 15 competencias, tendrá su continuidad el 9 de marzo en El Calafate y el 30 del mismo mes en Neuquén (será fin de semana largo por Semana Santa). Hasta el momento esas son las carreras que tienen escenario asignado.

El cierre de la Etapa Regular (10ª fecha del torneo) será el 24 de agosto. Mientras que el comienzo de la 18ª edición de la Copa de Oro RUS será el 14 de septiembre. En tanto que el GP Coronación será el 6 y 7 de diciembre, en otro fin de semana largo por el Día de Virgen María. La “máxima” compartirá escenario en 2 oportunidades con el Turismo Carretera 2000: el 30 de marzo en Neuquén y el 9 de agosto en escenario a definir.

El campeonato de Turismo Carretera comienza el torneo 2025 el 18 y 16 de febrero. (ACTC)

Por su parte, el TC Mouras junto al TC Pista Mouras abrirán, como es habitual, la actividad automovilística 2025. Las categorías escuela contarán con un calendario de 14 fechas (todas se disputarían en La Plata), de las cuales 9 de ellas las compartirá con el TC Pick Up (y el TC Pista Pick Up). Las camionetas tendrán -como este año- un torneo de 10 fechas, que finalizará el fin de semana del 14 de diciembre.

Y la flamante categoría Turismo Carretera 2000, abrirá su 1º torneo el 30 de marzo en Neuquén junto al TC. A lo largo de las 12 carreras que componen su calendario, compartirá escenario con otras especialidades: en 2 oportunidades con el Turismo Carretera, 4 con el Turismo Nacional, 2 con el Turismo Pista y otras 3 con el TC PICK UP y TCM. El GP Coronación será el 21 de diciembre, única competencia donde no estará junto a otra categoría.

TC | Turismo Carretera



1ª fecha: 16/2 – Viedma

2ª fecha: 9/3 – El Calafate

3ª fecha: 30/3 -Neuquén

4ª fecha: 20/4 – A confirmar

5ª fecha: 11/5 – A confirmar

6ª fecha: 1/6- A confirmar

7ª fecha: 22/6 – A confirmar

8ª fecha: 13/7 – A confirmar

9ª fecha: 10/8 – A confirmar

10ª fecha: 24/8 – A confirmar

11ª fecha: 14/9 – A confirmar

12ª fecha: 5/10 – A confirmar

13ª fecha: 2/11 – A confirmar

14ª fecha: 16/11 – A confirmar

15ª fecha: 7/12 – A confirmar

TC Pick Up |

1ª fecha: 9/2

2ª fecha: 23/3

3ª fecha: 18/5

4ª fecha: 29/6

5ª fecha: 27/7

6ª fecha: 17/8

7ª fecha: 31/8

8ª fecha: 28/9

9ª fecha: 26/10

10ª fecha: 14/12

TC2000 |

1ª fecha: 30/3 – c/ TC

2ª fecha: 27/4 – c/ TN

3ª fecha: 18/5 – c/ TCPU/TCM

4ª fecha: 15/6 – c/ TN

5ª fecha: 29/6 – c/ TCPU/TCM

6ª fecha: 20/7 – c/ TP

7ª fecha: 10/8 – c/ TC

8ª fecha: 7/9 – c/ TN

9ª fecha: 28/9 – c/ TCPU/TCM

10ª fecha: 19/10 – c/ TP

11ª fecha: 9/11 – c/ TN

12ª fecha: 21/12

El evento, que se realizó en una embarcación frente al Glaciar Perito Moreno, estuvo encabezado por el intendente local Javier Belloni, Gastón Mazzacane, Facundo Gil Bicella y Fernando Miori (por parte de la ACTC), Emanuel Moriatis (TN), Fernando Moni (Turismo Pista), Martín Tropiano (Rally Sprint Latam) y Roberto Valle (Turismo Carretera 2000). Además, estuvieron presentes pilotos de las distintas categorías, entre ellos Mariano Werner, Agustín Canapino, Facundo Ardusso, Thiago Martínez, Ezequiel Bosio, Exequiel Bastidas y Juan Carlos Alonso.