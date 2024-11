Cristina Kirchner reaparecerá este sábado en Rosario

Este sábado, Cristina Kirchner volverá a hablar públicamente en un acto por el Encuentro Nacional de Salud en Rosario, Santa Fe. Será su segunda presentación que realizará como presidenta del Partido Justicialista, tras haber encabezado un acto el domingo pasado por el Día de la Militancia en Santiago del Estero.

La noticia fue confirmada por el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak a través de sus redes sociales. "Este sábado se hace el 11° Encuentro Nacional de Salud en Rosario y Cristina Kirchner hará el acto central, para hablar, junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la salud sobre los desafíos y el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud", informó el funcionario.

Desde que lanzó su candidatura al PJ, Cristina Kirchner viene haciendo campaña para "ordenar" a "un peronismo que se torció" en función del vínculo con el oficialismo. La de Santiago del Estero fue su primera recorrida del año en el Interior del país, luego de participar en actividades políticas en municipios del conurbano como Merlo, Avellaneda, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús. A este recorrido sumará una nueva aparición, ahora en Rosario.

Cristina Kirchner se refirió al fallo de Casación Penal y aseguró: " No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice"

Las presentaciones de de la exmandataria se dan luego de el miércoles pasado la Cámara de Casación Penal ratificara su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad.

Cristina se refirió al fallo judicial durante el acto en Santiago del Estero y sostuvo: "No me lo van a perdonar nunca", dijo luego de destacar algunas políticas de su gestión y aseguró que la sentencia y "la proscripción son el vuelto de esas decisiones".

Sin embargo, enfatizó: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

FUENTE: Ámbito.