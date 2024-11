Milei dijo que Villarruel está "cerca de la casta" y que no tiene injerencia en el Gobierno

El presidente Javier Milei cuestionó este miércoles a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró "que no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del Gobierno".

"Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles", afirmó el mandatario en una entrevista con LN+.

Y disparó: "Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta".

Desde hace meses que el vínculo entre Milei y Villarruel está tenso pero, hasta ahora, el Presidente nunca se había referido en estos términos a su compañera de fórmula.

Al ser consultado sobre su relación con el PRO y una posible alianza de cara a las elecciones de 2025, señaló: "Creo que con el PRO debemos caminar hacia un rumbo que nos encuentre juntos. El enemigo son los colectivistas que aman el rumbo que nos llevó a la miseria. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa. Si vos querés lograr que esto sea permanente, tenés que tener tres patas: económica, política y cultural".

"La izquierda armó una estrategia basada en Gramsci y fue exitosa. Son cucarachas y pido perdón a las cucarachas, hay un bicho peor. Fueron muy exitosos, tuviste tres periodos Kirchner más Alberto cuatro, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, España, México. La persona que está ahora en México es comunista declarada. Fueron muy exitosos políticamente. Dieron la batalla cultural. Venezuela. Vamos. Fueron exitosos en lo cultural y en lo político, pero un desastre en lo económico por eso se están cayendo a pedazos", añadió.

En este punto, lanzó elogios a su hermana, Karina Milei, a cargo del armado político de La Libertad Avanza: "Otra cosa que necesitás es tener un brazo político. Cuesta armar un partido. Otros partidos libertarios no tenían un partido de gobierno, se caían las afiliaciones, te impugnaban. Mi hermana, la supuesta pastelera o repostera (como si eso fuera un delito), en seis meses armó un partido. Mirá donde nos puso la repostera. Si va a ser candidata es problema de ella".

En materia económica, Milei volvió a pronosticar un repunte de la actividad para fin de año, evitó ponerle fecha a la salida del cepo y destacó: "El FMI no creía que podíamos hacer lo que hicimos. Y en seis meses logramos el resultado esperado. El mundo reconoce nuestros logros de manera impresionante".

Por otro lado, dijo que el peronismo había armado un plan para desestabilizar su gestión con la inflación plantada, una híper y saqueos. "Creían que éramos libertarados. Había una bomba armada para que en diciembre comenzaran los saqueos y en enero el peronismo volviera al poder", explicó.

Por último, el jefe de Estado destacó el apoyo que recibe a casi un año de haber asumido la gestión y le envió un mensaje a la sociedad: "Le digo a la gente que apueste por el país porque esto no se vio en el mundo, el mundo nos tiene admiración, estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente", cerró.