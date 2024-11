La Cámara de Diputados no pudo sesionar este miércoles para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por corrupción ser candidatos a cargos electivos, debido a que los bloques que impulsaban esa iniciativa no consiguieron el quórum necesario.

La intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es volver a convocar a la sesión para la próxima semana, según adelantaron los diputados del PRO Silvia Lospennato y de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz.

La sesión había sido impulsada por el PRO, LLA y la UCR, y reunió 128 legisladores, con lo cual estuvo a un diputado de alcanzar el piso para habilitar el debate. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados y luego de rechazar un pedido de prórroga formulado por la legisladora del PRO Silvana Guidici.

Menem planteó que "siempre cumplirá" el reglamento que establece que desde la hora de convocatoria hay una media hora de prórroga para que se conforme el quórum.

La diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR), se expresó en EL MEDIADOR, sobre la falta de avances en el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, que busca prohibir que personas condenadas por corrupción puedan ocupar cargos públicos.

Reyes enfatizó que la ausencia masiva de diputados de un mismo bloque en el tratamiento del proyecto fue una clara decisión política: “Si faltan 97 diputados de un mismo bloque es una decisión política. Esos 97 tomaron la decisión política de no representar a la gente. Podemos estar en diferencias, podemos discutir. Pero no podemos discutir que no queremos corruptos en el gobierno”.

La diputada explicó que su proyecto buscaba impedir que los condenados en primera instancia puedan representar al pueblo, remarcando la importancia de preservar la idoneidad en los representantes: “Mi proyecto de Ficha Limpia marcaba que no podían representar a la gente los condenados en primera instancia, porque se atenta contra los más desprotegidos”.

Además, Reyes destacó que lleva años trabajando por este tema y que algunas provincias ya han adoptado normativas similares: “Yo hace siete años que vengo peleando con esto. Hay provincias que la tienen, como Chubut y Mendoza. Es un avance de calidad tener gente que no esté condenada”.

La legisladora señaló la relevancia de interpelar a quienes se oponen al proyecto: “Es una cuestión de idoneidad. La ciudadanía es lo más vulnerable. Estamos interpelando a muchos diputados, ¿esto ya está, a quién defienden?”.

En ese sentido, Reyes aclaró que la iniciativa no tiene sesgo partidario: “Esto no es por Cristina, es por todos los que roban y malversan”. También subrayó que la importancia del tema trasciende colores políticos y debe ser parte de la agenda pública: “Hoy es agenda pública porque el presidente dijo que iba a impulsar la Ficha Limpia para que no hubiera corruptos en el poder. Hay que instalarlo”.