En las últimas horas ha comenzado a circular en redes sociales y distintos grupos de WhatsApp un mensaje anónimo con la advertencia respecto a una posible estafa virtual a través del SEM. El mensaje expresa: “Si les ponen esto en el auto (ver imagen) , no escaneen código QR ni nada. Es trucho, con eso te hackean”.

Si bien TiempoSur se comunicó con funcionarios policiales, quienes han asegurado que al momento no existen denuncias al respecto, lo cierto es que desde la Municipalidad de Río Gallegos se han hecho eco de la situación y han comenzado una campaña de prevención destinada a los usuarios.

Desde el ejecutivo informaron que “los papeles con la leyenda ¨Vehículo en Infracción y con un QR para escanear y ver la infracción¨, distribuidos en automóviles y visibles en la imagen adjunta, no son oficiales ni legales. Se solicita a la comunidad no escanear el código QR que contienen y proceder a desecharlos, ya que podrían comprometer la seguridad de sus dispositivos”.

Por otro lado, informaron que ante cualquier duda los usuarios podrán dirigirse a las instalaciones del SEM ubicadas en Pellegrini 33.

En diálogo con TiempoSur, Daniela Peralta, directora de recaudaciones de la municipalidad, confirmó que “comenzamos a recibir las primeras advertencias ayer a última hora y esta mañana”, motivo por el cual explicó que “lo que hicimos primero fue salir a comunicar a la comunidad, y es el trabajo que estamos haciendo, por lo pronto informar”. De todas maneras la funcionaria adelantó que tomarán contacto con áreas de ciberdelitos de la Policía de Santa Cruz, y que evalúan junto al secretario legal y técnica de la municipalidad, Gonzalo Chute, que acción desarrollar en el ámbito legal”.

Ante esta situación, Peralta hizo referencia a cómo son los protocolos de la municipalidad en materia de estacionamiento. “Cuando pasa el inspector deja primero un papel azul que realiza el chequeo y que está avisando que no se hizo uso de la aplicación de estacionamiento, luego el agente vuelve a pasar y si no lo tiene activado se labró una infracción con un papel de color rojo, que es diferente al papel que estan dejando con una franja blanca que es el que te direcciona a la estafa. Por ahí para los que están interiorizados es más fácil darse cuenta, pero ante esta situación lamentablemente tenemos que recomendar que no se escanee y ante la duda se acerquen a la sede del SEM”.

