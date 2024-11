El Banco Mundial presentó dos diagnósticos de Minería en Santa Cruz

El acto estuvo encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez y el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, ambos acompañados por funcionarios del ejecutivo provincial relacionados a la minería santacruceña. Asimismo, asistió el consultor del Banco Mundial, Daniel Jerez.

Vale mencionar que el gobernador Claudio Vidal, remarca que la minería es esencial para la provincia y una política de estado para este gobierno, reconociendo su potencial para transformar las economías locales y su importancia en el posicionamiento de Santa Cruz y Argentina, como referentes en la producción de minerales estratégicos, imprescindibles para el desarrollo global.

La presentación se dividió en dos partes: el primer diagnóstico, tuvo un enfoque en el catastro minero, abordó uno de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad de la actividad minera. Mientras que el segundo, fue de carácter general, trazó un panorama integral, permitiendo identificar oportunidades y desafíos, sentar las bases para diseñar estrategias que fomenten el desarrollo inclusivo y sustentable de nuestros recursos.

El Jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, destacó la creación de un catastro digital en Santa Cruz como un paso hacia la transparencia y profesionalización en la minería, atrayendo inversiones que beneficiarán el empleo y el desarrollo provincial.

“Es el primer paso hacia la profesionalización, la transparencia, a una etapa nueva en la minería de provincia de Santa Cruz”, dijo Daniel Álvarez y agregó “es fundamental contar con un catastro digital, información pública, transparente, que va a ser manejada en la Secretaría de Estado de Minería, independiente del Ministerio de Energía y Minería. Esto va a permitir de que podamos trabajar en forma sostenida hacia el mundo, porque sabemos que hay un mercado incipiente con todas las intenciones de venir a nuestra provincia a realizar inversiones”.

Seguidamente agradeció la perseverancia de la Secretaría de Estado de Minería que “fue una pieza fundamental para este logro y a la gestión del Ministro de Energía y Minería, que lleva adelante las directivas del gobernador Vidal”.

Por último, Álvarez subrayó que debe existir “honestidad” para generar confianza hacia los inversores que llegan a nuestra provincia es fundamental. “Desde hace mucho tiempo necesitamos descomprimir el modelo de empleo público en nuestra provincia para ofrecer mejores oportunidades, no solamente a los empleados públicos que están transitando su carrera al día de hoy, sino también a los que vienen, a los jóvenes, para que puedan sentarse en un mercado laboral, superlativo, con ingresos económicos mejores a los que pueden llegar seguramente a adquirir por parte del Estado y todo eso lo va a ir trayendo la inversión privada, pero no va a llegar si no generamos esta confianza y esa confianza se teje y se construye en base a la transparencia y a la honestidad”.

Promover el desarrollo provincial

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez destacó la importancia de dos estudios del Banco Mundial para mejorar la gestión minera en Santa Cruz, incluyendo la digitalización del catastro. Esto facilitará el acceso a información para atraer inversiones y promover el desarrollo provincial.

“Estos informes nos permitirán ser mejores, a anotar nuestros puntos débiles y cuáles son aquellas áreas que tenemos que fortalecer para optimizar la administración pública del recurso. Y en segundo plano, contar con un informe del catastro santacruceño de minería, es importantísimo tener la posibilidad de un catastro digitalizado y de acceso público, nos va a permitir que en todas partes del mundo se pueda acceder a la mejor información geológica y tal vez con ello se logren tomar decisiones de invertir en la provincia de Santa Cruz”, manifestó.

El funcionario provincial comunicó que los informes se pueden consultar a través de la página del Ministerio de Energía y Minería, de la Secretaría de Minería. “Justamente queremos que todas las áreas técnicas del Ministerio trabajen en forma digital a través de un sistema de información territorial, que todo el mundo pueda acceder a esa información y que todos los ministerios podamos trabajar junto con el Ministerio de Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Planeamiento para que la información provincial esté en un solo lugar, georreferenciada y digitalizada”.

La información es crucial, “y posibilitará tareas investigativas, de desarrollo, educativas, para hacer cruces de información, analizar posibilidades de inversión, toda la información tiene que estar en forma moderna y accesible”, resumió para finalizar el ministro Álvarez.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios