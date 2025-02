Adorni afirmó que el caso $LIBRA "no daña al Gobierno": "Para nosotros no hay delito"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó esta mañana que el caso de la criptomoneda $Libra “no daña al Gobierno” y advirtió que quienes desde la oposición “quieran sacar una ventaja no lo van a poder hacer” porque "para nosotros no hay delito”.

“Acá no pasó nada”, aseguró Adorni, al tiempo que sostuvo que para el Gobierno “no hay delito” en la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $Libra y destacó que son “operaciones que son un clásico” en la política argentina.

Además, explicó que quienes buscan desprestigiar al Gobierno “dicen cualquier cosa” y aseveró que el presidente Milei no ve modificada su credibilidad “ni en la agenda internacional, ni en el acuerdo con el FMI, ni en nada”.

En una entrevista por el canal de noticias A24, el funcionario calificó a quienes piden el juicio político de Milei como “una manga de delincuentes” y focalizó su crítica en el kirchnerismo, cuya bancada en Diputados, Unión por la Patria, anunció ayer que impulsará el juicio político.

“El kirchnerismo cuestionando la honestidad del Presidente…, son unos sinvergüenzas, creo que hasta salió a hablar (el ex presidente) Alberto Fernández, son unos caraduras”, expresó.

De igual modo, sostuvo que desde el principal partido de la oposición “no entienden lo que pasó en las elecciones de 2023, la gente no los quiere más los detesta”.

Además, acusó al kirchnerismo de integrar “el club del helicóptero” , en alusión a que buscan una salida anticipada de Milei de la Presidencia.

“El club del helicóptero nunca desapareció, pero se quedaron sin oportunidad ante los resultados económicos, el crecimiento y el reconocimiento internacional. Se quedan sin argumentos”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de ue prospere un juicio político dijo contundente que “eso no va a pasar” y les recomendó irónicamente que “sigan jugando con el juicio político y el helicóptero, porque “la honestidad del Presidente es incuestionable”

Adorni aseguró que la imagen de Milei ante la opinión pública no se modificó “para nada”, y dijo que esto se explica porque “la gente mira la baja de la inflación, mira que la economía crece, que el dólar no se mueve, que hay un Gobierno sin corrupción y si hay alguien que no funciona se lo tira por la ventana”.

Más adelante defendió lo actuado por Milei en el caso $Libra y el posteo que publicó en la red social X a solo minutos de haber sido lanzada la criptomoneda, y que provocó una suba exponencial de su valor antes de caer y provocar pérdidas a unos 74.000 inversores.

“Hasta el momento en que ocurre el lío en las redes sociales el Presidente actuó de buena fe, no hubo errores”, dijo, aunque rápidamente aclaró que todo lo ocurrido a partir de allí “nos mostró que hay cuestiones que se tienen que cuidar, pero de ahí a que manche su nombre…”.

Adorni opinó que le parecería “triste” que “en un país golpeado por la corrupción” el Congreso no termine de sancionar definitivamente el proyecto denominado “Ficha limpia” por “querer dañar al Gobierno o por intereses personales”, aunque de inmediato reconoció que de aprobarse esa iniciativa el kirchnerismo “se queda sin candidato”.

Respecto del caso $Libra dijo que lo mejor es “que la Justicia investigue”, y se despreocupó por una baja en la imagen del Gobierno a causa de las denuncias. “Estamos al tanto de lo que opina la sociedad y estamos felices del reconocimiento que la sociedad nos da”.