Luis Caputo negó que el escándalo cripto de Javier Milei afecte las negociaciones con el FMI

En medio del escándalo que sacude al presidente Javier Milei y al gobierno libertario por promocionar abiertamente en sus redes sociales lo que resultó ser una estafa montada con la criptomoneda $LIBRA, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad a los mercados y aseguró que nada de este tembladeral afecta las negociaciones que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Los mercados cayeron poco y los dólares se movieron mínimamente", dijo respecto a la reacción de los índices de la jornada ayer. "No recibí ni un mensaje del exterior (sobre el escándalo). No va a cambiar la tendencia en la economía. Nosotros vamos a seguir con la disciplina fiscal", aseguró y sentenció: "no afectará la negociación con el Fondo".

"Estamos en los puntos finales de la discusión con el Fondo", continuó el ministro y aclaró que, debido a los buenos resultados económicos, es probable que arriben a buen puerto. "Sobrecumplimos las metas y nos dio credibilidad", aseguró confiado.

En cuanto a los desembolsos, evitó dar precisiones ya que se encuentran definiendo los detalles del plan. "Ahora viene la parte en la que tenemos que acordar el monto final con el FMI y hacerlo pasar por el Congreso", dijo.

A raíz del impacto global que tuvo la noticia sobre el escándalo y la estafa de la que formó parte como un elemento esencial Milei, el mandatario libertario fue denunciado ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especialista en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros.

A pesar de eso para Caputo, el caso "no agiganta ninguna incertidumbre internacional".

Luis Caputo defendió a Milei

El ministro de Economía de la Nación salió a defender a Milei en medio del escándalo por la estafa en que se convirtió $LIBRA. "No es un acto de Gobierno", aclaró y resaltó: "No hubo ni dolo, ni delito, ni corrupción".

Caputo aseguró que el mandatario libertario "jamás haría nada para beneficiarse él" y afirmó que Milei "difundió un proyecto que genuinamente pensó que era pro Argentina. El tema del beneficio personal está fuera de discusión. No está en duda la honestidad del Presidente".

demás, sostuvo que el mote de estafador "es absurdo y no resiste análisis". "Las criptomonedas es un mundo así. Es un mundo de timberos", completó.

Pese a las críticas de sectores aliados como el PRO, desde donde consideraron "grave" lo ocurrido, Caputo no puso en duda su respaldo al mandatario: "Voy a la guerra con este presidente".

En diálogo con A24 Caputo fue consultado sobre si se trató de una utilización de la figura del Presidente por parte de "un grupo de vivos". "No lo sé. Seguramente", dijo dubitativo. Luego aclaró que no dialogó con el jefe de Estado aún sobre lo ocurrido: "No hablé con el presidente de este tema".

Y señaló: "no creo que el entorno le haya sugerido hacer este tuit. El presidente maneja su cuenta, tiene su bagaje, me encanta su contenido y sus formas".