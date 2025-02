Jonatan Viale se refirió a la entrevista que realizó el lunes en TN con Javier Milei, donde el Presidente habló durante más de una hora sobre el escándalo de la criptomoneda Libra y la situación política del país.

La nota generó controversia porque Santiago Caputo, asesor presidencial, interrumpió la conversación en vivo, lo que derivó en que Viale aceptara eliminar parte del contenido. Un día después, el conductor de ¿La Ves? decidió hablar y explicar lo que pasó.

“Me equivoqué”, admitió Viale, reconociendo que cedió ante la presión del entorno presidencial.

Qué pasó en la entrevista con Milei

Durante la charla, el mandatario abordó el escándalo del Criptogate $Libra, asegurando que había actuado de buena fe y que fue engañado. En ese momento, dijo que consultaría al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la causa.

Ahí fue cuando Caputo interrumpió de manera abrupta, se acercó a Milei y le susurró algo al oído. La escena fue captada en vivo y generó un fuerte revuelo

Viale explicó lo que ocurrió en ese momento:

"Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda. Tuve miedo de que la nota se suspenda", confesó.

El periodista reveló que, tras un fin de semana de incertidumbre, tenía miedo de que la entrevista fuera cancelada. "Pensaba que por el escándalo del ‘Libra Gate’ me la podían suspender. Entonces, ¿quise proteger al Presidente? No. ¿Quise asegurarme de que la entrevista saliera al aire? Sí", aseguró.

Sin embargo, reconoció que su decisión de aceptar el pedido de Caputo fue un error.

"El periodismo no está para cuidar a nadie. Está para contar, opinar, criticar, investigar y molestar", afirmó.

"Nunca agarré un mango de ningún gobierno"

Viale también respondió a las críticas de quienes lo acusaron de ser un operador de Milei. En su descargo, negó haber recibido dinero de ningún político y aseguró que su independencia está intacta.

"Nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa. Tuve mil oportunidades y las rechacé todas", sentenció.

Además, destacó que vive en un departamento de tres habitaciones en Belgrano, que lleva a sus hijos a un colegio privado normal y que mantiene a su madre con su sueldo.

"No tengo mansiones, no tengo Ferraris. No necesito vivir una vida de lujo", sostuvo.

También aclaró que no tiene relación cercana con ningún funcionario del Gobierno.

"No quiero que a Milei le vaya bien. No me interesa Caputo. No los conozco a Caputo. No me interesa Adorni. No me pagan", afirmó.