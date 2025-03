Hugo Contreras, propietario de la Granja Avícola "La Guardiana", denuncia que el gobierno de Santa Cruz se apropió de su proyecto productivo para desarrollar la recientemente anunciada empresa estatal "Santa Cruz Puede" (S.A.U). En diálogo con El Mediador, Contreras señaló que su iniciativa fue utilizada sin su consentimiento, tras haber presentado su carpeta ante las autoridades provinciales en busca de financiamiento.

"Me siento violentado, me siento robado, porque yo no tengo la espalda económica para hacerlo", afirmó Contreras, quien relató que comenzó su emprendimiento avícola durante la pandemia y con gran esfuerzo logró posicionarlo en el mercado local. Su modelo de producción, basado en la cría de gallinas libres de jaula y la venta de huevos frescos a un precio competitivo, generó gran aceptación en la comunidad riogalleguense.

Con el objetivo de expandirse y generar empleo genuino, buscó apoyo del gobierno provincial, pero nunca obtuvo una respuesta favorable. Todo lo contrario.

Según detalló, el productor logró reunirse con el gobernador Claudio Vidal en febrero de 2024, quien mostró interés en su propuesta, especialmente en el desarrollo de alimentos balanceados. Días después, fue recibido en el Ministerio de Producción, pero la conversación no prosperó. "Me preguntó qué quedaba para ahí. Y yo le digo que lo que queda les voy a tributar a la provincia", relató. "Y me dice, 'no estás entendiendo'. Sí, le estoy entendiendo. Plata no tengo".

Tiempo después, el gobierno provincial anunció la creación de Santa Cruz Puede Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), cuyo objetivo es industrializar y potenciar la producción provincial. La empresa estará presidida por Gustavo Adrián Sívori y entre sus primeras iniciativas se encuentra la instalación de una planta procesadora de alimentos balanceados, un pilar clave del proyecto de Contreras.

"Tengo mucha información de que fue copiado de mi proyecto original", aseguró el emprendedor, quien también denunció que le ofrecieron participar como director técnico del proyecto de la planta procesadora. "Ellos no tienen la capacidad intelectual, pero sí tienen la plata", afirmó.

El productor avícola expresó su frustración en redes sociales. "No vayan a llevar sus proyectos, porque si son buenos, se los sacan", enfatizó.

Actualmente, Contreras intenta recomenzar su producción desde cero, luego de enfrentar dificultades económicas que lo obligaron a descartar parte de su plantel. A pesar de los obstáculos, sigue apostando por su emprendimiento, aunque lamenta que el Estado, en lugar de apoyar, termine "apropiándose de ideas y recursos de los pequeños productores".

Acciones legales

Consultado sobre posibles acciones legales, Contreras afirmó que actualmente se encuentra avanzando en este aspecto, aunque lamentó "vacíos legales", que dificultan cualquier reclamo formal. "Me tomé todo el trabajo de desarrollar el proyecto, pensarlo, hacerlo, para que vengan y me lo saquen", afirmó.