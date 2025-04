En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, Daniel Roquel, valoró la reciente convención provincial como un punto de inflexión para recomponer el diálogo interno del partido y fortalecer la unidad de cara a las elecciones de medio término. “No podemos permitir que los egos estén por encima del proyecto colectivo”, sostuvo.

Roquel repasó la crisis interna que atravesó el partido en los últimos comicios, cuando un sector encabezado por Daniel Gardonio y Gabriela Mestelán decidió integrarse al Frente por Santa Cruz. “Nosotros decidimos quedarnos y sostener la estructura partidaria. Cada uno puede tener su mirada, pero el radicalismo debía tener presencia institucional”, explicó.

A partir de aquella fractura, el dirigente radical señaló que inició un proceso de reconstrucción basado en el diálogo con referentes de toda la provincia: “Recorrimos Perito Moreno, Puerto Deseado, San Julián, Gobernador Gregores. Hablamos con intendentes que hoy gobiernan gracias a la decisión de mantenerse firmes. Con o sin Ley de Lemas, el radicalismo tiene que construir una alternativa de poder”.

Roquel también reflexionó sobre la pérdida de fuerza del partido y la falta de conexión con los sectores más jóvenes. “Si no entendemos por qué los jóvenes dejaron de vernos como una herramienta de cambio, no vamos a avanzar. No podemos seguir con discursos de hace 40 años. Hay que estar cerca de la gente y escuchar lo que necesitan hoy”, subrayó.

En relación con la estrategia de cara al 2025, pidió internas con participación amplia y reglas claras: “Que compitan Roxana Reyes, Gardonio, Cruz, Leo Roquel. Que el que gana encabece y el que pierde acompañe. No podemos seguir pensando en los cargos como propiedad personal. Hay que invitar a los jóvenes, formarlos, y dejarlos crecer”.

Finalmente, aseguró que la próxima elección de medio término debe ser una prioridad colectiva. “Hay que sostener la banca de Roxana Reyes. Si no trabajamos todos juntos, la podemos perder. El radicalismo tiene historia, presencia y dirigentes con experiencia. Es hora de ponerse de pie y construir un proyecto que trascienda lo personal. Si soy un obstáculo para la unidad, estoy dispuesto a dar un paso al costado”, concluyó.