Este martes, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, donde realizó un análisis del contexto económico y político actual, y puso especial énfasis en el abandono que sufre la ciudad por parte del Gobierno nacional y el Ejecutivo provincial. En un tono crítico, pero enfocado en la gestión, defendió la inversión municipal, reclamó acompañamiento y aseguró que la capital santacruceña sigue creciendo con recursos propios.

“La ciudad crece. A pesar del abandono nacional, del enojo de la provincia con los vecinos de la capital, igual tenemos que trabajar”, remarcó Grasso, quien sostuvo que su gobierno está obligado a afrontar en soledad problemas estructurales mientras espera gestos de los otros niveles del Estado: “En este caso, ni la Nación ni la Provincia han puesto un solo peso. Necesitamos acompañamiento. La campaña terminó. Ahora esperamos que el gobernador atienda al intendente para mejorar la ciudad”.

Grasso lamentó la constante crítica sin propuestas que, según dijo, predomina en la política actual. “Me preocupa mucho la cantidad de agravios e insultos, como si todo fuera una campaña permanente. Lo que hace el otro está mal, que vamos a morir todos, que la economía se prende fuego, que no hay futuro. Parece que la historia empieza desde que uno se sienta en un sillón, como si antes no hubiera pasado nada”, dijo.

Frente a ese escenario, defendió el modelo de gestión municipal enfocado en resolver demandas reales. “Queremos hacer las cosas juntos. Si la gente pide plazas, arreglamos plazas; si pide veredas, lo mismo. No todo es política partidaria, pero sí todo es política a la hora de resolver problemas”, indicó.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue el reclamo de obras estructurales: “Estamos haciendo obras de cloacas con recursos municipales. Tenemos los caños comprados. Están en la ciudad. Solo pedimos que nos ayuden con el ENOHSA. Lo estamos terminando solos”, denunció.

También mencionó el proyecto frustrado de un centro deportivo en la autovía: “No lo vamos a poder llevar a la práctica por nuestros problemas financieros. Pero lo planificamos. Lo presentamos. No tuvimos acompañamiento”.

Respecto a la caída de la coparticipación y el ajuste, el intendente fue tajante: “Bajó la coparticipación porque hay menos consumo. Nación recauda menos, distribuye menos. Provincia también falla. Todo eso repercute en los municipios. Y agregó: “Apretamos F5 y vemos que ingresan menos recursos. No es culpa mía. Es consecuencia del modelo de ajuste. El petróleo bajó. Y encima, tardaron un año en avisar que YPF se iba. Todo eso repercute”.

Para Grasso, Río Gallegos se mueve más rápido que la Provincia, y esa diferencia debería ser reconocida. “El que no lo quiera ver, que lo diga. La ciudad avanza todos los días. Gobernamos con nuestras herramientas y con nuestros empleados”, sostuvo.

También hizo mención a la creación de la Guardia Urbana, al fortalecimiento del transporte público y a la inversión en equipamiento municipal: “Compramos planta de asfalto, maquinaria, camiones. Hacemos calles, mejoramos la recolección. Trabajamos en salud primaria. Creamos espacios de formación. Y todo con recursos propios”.

Al referirse al clima político, criticó la falta de diálogo institucional: “El gobernador debe sentarse con los intendentes. Representamos a cada ciudad. Conocemos los problemas. La gente no quiere peleas, quiere soluciones”, manifestó.

En el tramo final, Grasso subrayó: “Queremos obras. Pero también reconocimiento. Presentamos tres proyectos de ley de coparticipación y no se trataron. Se le sigue quitando a Gallegos. ¿Qué más quieren?”.

Y concluyó: “Yo no me voy a meter en peleas infantiles. Tengo que cuidar a toda mi población, a los que me quieren y a los que no. Lo importante es que la ciudad no se detiene. Vamos a seguir trabajando. A pesar de todo. Porque Río Gallegos merece más”.