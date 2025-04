Tras la difusión de un audio donde se cuestiona su gestión al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub afirmó en El Mediador, de Tiempo FM 97.5 que se trata de una “denuncia mediática” que responde a una clara “intencionalidad política”.

“A mí me grabaron y me sacaron de contexto”, sostuvo Chalub, quien explicó que se trató de una conversación con varias personas que luego fue editada para perjudicarla. “Obviamente que nosotros hicimos las denuncias porque si desaparecen chicos en Gallegos, quiero las pruebas, quiero saberlo porque soy la titular de Niñez. No se puede tan libremente decir barbaridades, hablar de pedofilia, un montón de cuestiones que son realmente muy graves y delicadas”, agregó.

Asimismo, subrayó que todo su trabajo y el de su equipo está bajo supervisión judicial: “Hay una intencionalidad política, porque si el interés fuera genuino en el tema, le hubiesen preguntado a los responsables de supervisar”, manifestó.

Chalub afirmó que el tema continuará por vía judicial y aseguró que no permitirá que "ensucien" su nombre ni los años de trabajo dedicados a la Niñez. “Yo soy la cara, pero detrás mío hay todo un equipo de profesionales, y somos todas personas que hemos trabajado las veinticuatro horas desde el día uno que asumimos para levantar esta Secretaría”, remarcó.

También hizo un llamado a la responsabilidad en el tratamiento de temas sensibles, advirtiendo que no se debe exponer a los niños “ni con audios ni con videos, porque eso es una vulneración de derechos”.

Finalmente, Chalub se refirió al Plan de Acción que se implementará en Río Gallegos para luchar contra el grooming, detallando que se brindarán talleres en escuelas, clubes, gimnasios municipales, y tanto en entes públicos como privados. “La idea es darle herramientas a los chicos y a los adultos también para estar atentos. Qué indicadores hay que tener en cuenta, con gente especializada que pueda también aportar toda esta información”, concluyó.

Para consultas o asistencia, la Secretaría de Niñez dispone de un teléfono de guardia las 24 horas: 416646.