Este fin de semana se desarrollará en Río Gallegos la primera edición de Expo Deco&Home Patagonia, un evento dedicado a la decoración, innovación y emprendedurismo. La cita será el sábado 10 y domingo 11 de mayo, de 16 a 20 horas, en el Club Boca (Av. Néstor Kirchner 200), con entrada libre y gratuita.

La exposición contará con la presencia de Kevin D’onofrio, emprendedor especializado en restauración de mobiliario, quien brindará workshops y charlas sobre técnicas de pintura, iluminación y diseño. Además, habrá un sector exclusivo para comerciantes de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, y otro espacio para los emprendedores que integran el Mercado del Atlántico.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio, destacó la importancia de fortalecer la economía local. “Cuando nosotros compramos a un emprendedor, esa plata queda circulando en nuestra ciudad”, afirmó, y agregó: “Si apostamos a lo local, ese emprendedor va a tener más fuerza para crecer, invertir y sostener su actividad”.

La funcionaria también agradeció el acompañamiento del Club Boca y remarcó el valor del trabajo conjunto: “En cada idea que surge desde el Municipio ellos nos dan una mano. Es una cadena de favores”.

Respecto al contexto actual, Lanesan Sancho lo describió como “muy complejo”, y expresó: “Nunca vi algo así, nunca vi que no alcance, que la gente tenga que reinventarse, tener dos o tres trabajos, no poder ver a sus hijos o no saber si les va a poder dar de comer”.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que los comerciantes cuenten con respaldo estatal. “Lo que uno necesita como comerciante es la espalda del Estado”, afirmó. También cuestionó la falta de articulación con el gobierno provincial: “Dejar a Río Gallegos afuera, como si fuésemos sapos de otro pozo, me genera desesperación”.

Por último, aseguró que junto al intendente Pablo Grasso continuarán trabajando “con compromiso y pasión” para acompañar al sector comercial y emprendedor de la ciudad.