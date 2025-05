Llegó intimación a Diputados de la Justicia por el caso Españón

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial remitió hoy una intimación al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, para que resuelva a la brevedad la situación del diputado provincial Fernando Españón.

Bajo la carátula “Españón Fernando Omar S/ Desobediencia e Impedimento o Estorbo al Ejercicio de las Funciones Públicas, en concurso ideal entre sí” Expte. N° 7397/22 y sus acumuladas, la Justicia confirma que ha tomado la falta de respuesta del Vicegobernador sobre el pedido del Juez, como una violación a las normativas vigentes, tipificando la situación bajo las figuras de desobediencia, impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones públicas.

El Poder Judicial está solicitando a la Legislatura que resuelva la solicitud cursada el pasado 19 de febrero por el Juez Jorge Yance que requería el desafuero del ex intendente de 28 de Noviembre por dos causas “ESPAÑON FERNANDO s/ ABUSO DE AUTORIDAD” bajo carátula 8357/24 y “ESPAÑON OMAR FERNANDO s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE (3 HECHOS) BAJO LA MODALIDAD DE ABUSO SEXUAL COACTIVO O INTIMIDATORIO DE UNA RELACION DE DEPENDENCIA” bajo carátula N° 8516/24 que se tramitan ante la citada Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

En la misiva judicial, solicitan “pronta respuesta al Oficio N° 535/25 de fecha 19 de febrero del corriente año, mediante el que se requería se expida en los términos del Art. 181° y SS del Código Procesal Penal respecto del diputado Fernando Españón” y agregan “ello en virtud del tiempo transcurrido y ante la necesidad de definir el camino procesal a seguir y organizar la agenda de esta sede judicial”.

Por otro lado, en el escrito remitido a Leguizamón, los magistrados dejaron en clara su posición sobre la convocatoria que propiciaron los legisladores en Comisiones de llamar a los jueces para que expliquen los motivos del pedido de desafuero, sobre lo que expresaron “manifestar que la interpelación a las magistraturas resulta formalmente improcedente”, en clara referencia a la intromisión que pretendían generar los diputados sobre la independencia de otro de los poderes del Estado.

Desde el ingreso del pedido de desafuero del Juez Ance a mediados de febrero, para dar curso a los pasos procesales de la investigación que involucra a Españon, la Legislatura fue reticente a dar tratamiento al mandato judicial, improvisando artilugios y estratagemas para evitar avanzar sobre el pedido, lo que fue puesto en evidencia por los diputados del Bloque de Unión por la Patria a pesar de la mayoría del Bloque de SER Santa Cruz.

Si bien la nota enviada ahora a Leguizamón no fija plazos, sí plantea varias figuras legales como desobediencia, impedimento y estorbo por la no resolución al pedido de desafuero, figuras legales que podrían caberle al propio Vicegobernador y a los diputados que no acaten la nueva solicitud judicial.