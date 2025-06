Río Gallegos se queda sin Turismo Nacional este año

Este lunes por la mañana, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, confirmó en una entrevista con LU12 que el Turismo Nacional (TN) no se correrá en la ciudad este año, debido al cierre del aeropuerto local previsto desde septiembre por obras de reparación de la pista. La noticia fue ratificada por el jefe comunal, quien explicó que ya fue notificado por las autoridades del TN.

“Ya me avisaron que este año no vienen a hacer la carrera a nuestra ciudad por el cierre del aeropuerto. No solo porque no estará operativo, sino también porque no hay vuelo sanitario. Si pasa un accidente, ¿en qué se van?”, declaró Grasso, señalando que si bien no hubo una confirmación oficial, los mensajes recibidos son claros: “No me puedo hacer el distraído”.

En ese sentido, el mandatario reveló que el intendente de El Calafate, Javier Belloni, le ofreció el autódromo Enrique “Quique” Freile como alternativa para realizar la carrera. “Lo estamos analizando, no queremos perder la fecha. Si en conjunto podemos hacer algo y correr en El Calafate, y que todos los de Gallegos puedan entrar gratis, es una posibilidad”, indicó.

Por la tarde, Grasso también habló con TiempoSur, donde profundizó sobre el impacto que tendrá el cierre del aeropuerto en la economía local, cuestionando la falta de planificación por parte del Gobierno Provincial. “No fuimos parte de la planificación y esto afecta a toda la ciudad: taxis, transporte público, actividades turísticas y comerciales. No se trata de estar en contra de la obra, sino de coordinar tiempos y medidas para que no se genere un perjuicio económico tan fuerte”, afirmó.

Además del TN, el intendente expresó su preocupación por la logística del Festival Aniversario de la ciudad, que también se vería afectado si el aeropuerto permanece cerrado hasta el 22 de diciembre, como está previsto.

Grasso remarcó que el Municipio está haciendo gestiones con la empresa a cargo de la obra y pidió que los trabajos se aceleren. “Queremos que se realicen las obras, pero que se hagan más rápido. La falta de coordinación puede derivar en consecuencias graves”, advirtió.

Finalmente, en medio del contexto económico adverso, el intendente aseguró que el pago del aguinaldo está garantizado: “Siempre lo pagamos en tiempo y forma, será antes del Día del Padre. No hacemos anuncios de lo que ya está asegurado”.

De esta manera, queda descartada la realización del Turismo Nacional en Río Gallegos este año, mientras se mantiene abierta la posibilidad de que el evento se traslade a El Calafate para no perder una fecha clave en el calendario automovilístico nacional.