Aunque es reconocido como uno de los más férreos detractores de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en particular pero del peronismo en general, Baby Etchecopar se sinceró el fin de semana y admitió que nunca le fue tan bien como durante la gestión de la hoy presidenta del Partido Justicialista y candidata de diputada bonaerense por la tercera sección electoral.

En diálogo con Tomás Rebord, Etchecopar, una otrora entusiasta de las políticas del presidente Javier Milei admitió que se siente defraudado por el mandatario libertario y dejó una inesperada confesión que trascendió como la parte más destacada de la extensa entrevista que brindó a Blender.

"A cada uno que voté al primero que se garcha es a mí", comenzó a contar Etchecopar sobre su experiencia con los candidatos que votó en cada elección presidencial.

"Lo voté a Milei y dice que hay que meter preso a Baby, a (Fernando) De la Rúa no lo voté. Me prohibió en los medios. Lo voté a (Raúl) Alfonsín y me cagó los negocios, o sea..." siguió, y entre risas, tapándose la boca y bajando el tono de voz admitió: "estuve bien con Cristina, pero no lo puedo decir".

La confesión de Etchecopar generó sorpresa en Rebord que no esperaba que admitiera que cuando mejor le fue con el gobierno que más criticó.

El sábado, y en ocasión del Día del Periodista, Etchecopar publicó una carta abierta a Milei a quien criticó duramente por su avanzada y su violenta diatriba contra el periodismo. De hecho en Madrid, en el Día del Periodismo, el mandatario volvió a advertir que "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

La carta abierta completa que le escribió Baby Etchecopar a Milei en el Día del Periodista



Buenos días Señor Presidente.

Recuerdo cuando comencé en esta profesión hace muchos muchos años un poco menos de los años que usted tiene. Yo soñaba con simplemente ser un comunicador de la libertad y esa libertad que la dictadura nos quitó tantas veces. En la utopía de aquellos años de Bohemia que llenaban nuestras cabezas con la libertad y la democracia comencé a hacer programas de radio FM chiquititos, mínimos, pero quería ser comunicador. Tal vez me quede grande la palabra periodista simplemente me honra la palabra comunicador, a lo mejor un juglar de la vida que cuenta lo que le pasa a la gente de pueblo en pueblo, de localidad de localidad, a la gente le sirve que nosotros contemos lo que le pasa, es más, a la gente le sirve que nosotros le contemos a usted lo que le pasa, es más a todos nos sirve que nos enteremos qué nos pasa porque a lo mejor enterarnos de qué estamos mal nos ayuda a estar mejor.

Bien, yo quise ser voz de un montón de gente que no tiene micrófono, quise ser el que ayude a mis hijos, el que ayude a mis nietos y a los padres y abuelos a tener un futuro con dignidad y en paz, sin agravios.

Señor Presidente usted hizo la campaña en los medios, oficiando de periodista económico, hablando y discutiendo en todos los espacios que los juglares le dimos, aspirando a hacer economista como su compañero Manuel Adorni, el cual trabajó conmigo en radio y televisión como periodista. Señor Presidente, es muy difícil tener democracia con motosierra, amenazas, que coartan la libertad de expresión y rozan y rayan en el autoritarismo. Señor Presidente, es muy difícil tener democracia con hambre, con frío, sin justicia, con inseguridad por todos lados. Señor Presidente los argentinos solo sabemos soportar y nadie es su enemigo. Señor Presidente por esos días de televisión y radio donde usted, Adorni y yo hacíamos lo mismo frente a una pantalla o un micrófono, FELIZ DÍA !!!! Porque mandriles somos todos.

