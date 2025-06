En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el referente del Partido Justicialista, Juan Carlos Batarev, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Kirchner. También se refirió a la actualidad del peronismo y consideró que el kirchnerismo murió con Néstor.

Sobre la condena a Cristina, señaló que hubo “mucha irregularidad desde el primer día que comenzó el juicio”.

“Ojalá la Corte hubiera abierto el expediente de la recusación porque hubiera sido una buena forma de demostrarle a toda la gente que iban a revisar el fallo. La Corte me parece que se equivoca. El diario Clarín y La Nación venían anunciando que el día martes a tal hora iba a leerse el fallo, estaba todo dictado”.

En esa línea, consideró que ahora deberían rever “las causas de Macri, de Sturzenegger, de Caputo, que están todas escondidas”. “Fijate que las causas del Correo, la del ARA San Juan, la de espionaje, todas las cuestiones que le tocaron a Macri pasaron al archivo. Lo mismo pasa ahora con Libra de Milei, entonces la justicia no está funcionando”.

Por otro lado, Batarev consideró que se debería ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema.

“Yo creo que siete o nueve miembros es un número razonable porque vos podés poner distintas opiniones de distintos sectores, tanto de la magistratura como de los empleados judiciales, cosa que vos puedas tener un sinfín de opiniones distintas”, explicó.

También remarcó que actualmente no hay mujeres que integren el Máximo Tribunal. “No hay una mujer en la corte, la última mujer la nombró Néstor y después se terminó”, recordó.

Y añadió: “Me parece que tiene que ser más creíble, en este momento no es creíble la corte”.

Batarev también reflexionó sobre la actualidad del peronismo y consideró que “van a salir contrincantes”. “Me parece que va a haber voces más allá de que hoy la están apoyando a Cristina porque es lo que corresponde”, expresó.

En esa línea, destacó la figura de Áxel Kicillof. “Le da más fuerza porque es el gobernador de mayor cantidad de electores que hay, la provincia de Buenos Aires es enorme”.

Por otra parte, Batarev sostuvo que “si en algún momento hubo ‘kirchnerismo’, se terminó cuando Néstor murió”.

“Hablo con gente, hablo con compañeros, yo soy peronista. Tantas veces que hablé con Néstor y me decía ‘los sismos a mí no me interesan, Juan. Vos sabés que yo soy peronista’. Y si hubo en algún momento kirchnerismo se murió cuando murió Néstor. Esto es así. Después vino el cristinismo, vino La Cámpora, pero no lo que encarnaba Néstor, la doctrina de Perón”, manifestó.

Para finalizar, expresó: “Uno no llora sobre la leche derramada, uno tira para adelante y esperemos que sirva para que el peronismo se una, y que por la felicidad del pueblo, yo creo que hay mucha gente valiosa dentro del peronismo”.

“Hay que fortalecerse como partido, que los partidos vuelvan a tener preponderancia en la vida política argentina porque si no, no sirve para nada. Todos los partidos están quebrados, están rotos. Parece que lo único que interesa es conseguir un cargo dentro del que gana y eso está mal”, concluyó.