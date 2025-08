“No es fácil en estos momentos representar al sector porque la verdad que no hay buenas noticias, la situación está complicada”, afirmó.

Y agregó: “La preocupación pasa porque cada vez hay menos comercios, hay menos emprendimientos y el cierre no sería un problema en sí si hay otros que van abriendo, pero el tema es que cierran y no hay una renovación”.

Según indicó, los principales afectados son las tiendas y el sector de gastronomía. “Empiezan a cambiar de manos, de dueños, se venden los fondos de comercio y entonces cierran”, indicó.

Polke remarcó que además de una baja en el consumo los comercios sufrieron un fuerte impacto del aumento de tarifas. El gas “aumentó 1600% de julio 2023 a julio de ahora y la luz un poquito menos pero no tanto”.

Sin embargo, los ingresos de los comerciantes y de los empleados “subieron muchísimo menos”.

“Por eso la caída del consumo, la caída de las ventas, esto de que los negocios no se pueden sostener, cierran, empiezan y lo triste de esto es que quieren sostener el negocio y se empiezan a endeudar”, advirtió.

Polke aseguró que esta situación “no es exclusividad de Santa Cruz” sino que se replica en distintos puntos del país.

“Si vos escuchás al de Mar del Plata, los hoteles están vacíos y la gastronomía está vacía. Si escuchás al de Río Negro, entró pera de China y están tirando. Yo soy productor de Río Negro y vi cómo quedaban tiradas las cebollas”, detalló.

Por otro lado, cuestionó la flexibilización de la barrera sanitaria y aseguró que afecta a los productores agropecuarios.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que bajar el precio de la carne, pero busca otras herramientas porque con esto de ahora está en riesgo perder mercados. Pusimos todo en riesgo”, alertó.

En esa línea, cuestionó que al gobierno nacional “le importa poco la Patagonia” y tomó la medida por “presiones” y “cuestiones políticas que tienen que ver con lobby en salvaguarda de otros sectores poderosos”.

“Para las pymes no hay una sola medida, a nosotros nos sacaron todos los fondos, el gobierno nacional eliminó todo. Me parece que no hay realmente un interés en preservar este sector tan importante en la Argentina como son las pymes que generan más del 70% de la fuerza de trabajo”, remarcó.

Y añadió: “La fuerza productiva argentina está dada por las pymes y me parece que no están en el radar”.

Por último, destacó el lanzamiento de E-commerce SUR.

“Es una excelente propuesta, me gustó mucho y me gustó principalmente que haya venido de la mano del Estado. Lo estamos necesitando, esto de que el PYME, el comerciante se incorpore a estas nuevas herramientas de venta digital”, expresó.