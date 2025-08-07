Violencia fatal en Colombia: batalla campal en un show de Damas Gratis dejó al menos un muerto

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas GratisEL MUNDO07 de agosto de 2025
El cantante de la popular banda de cumbia lamentó los incidentes ocurridos durante su recital en Bogotá, Colombia.
Los incidentes ocurrieron en el Movistar Arena de Bogotá, donde el recital fue cancelado.EL MUNDO07 de agosto de 2025
El show que Damas Gratis iba a dar en la noche del miércoles en la ciudad de Bogotá, Colombia, debió ser cancelado incluso antes de comenzar cuando en un desbordado Movistar Arena se desató una batalla campal que terminó con una persona muerta y otras cinco heridas de gravedad que debieron ser trasladados de urgencia.
Todo comenzó cuando minutos antes de las 21, y mientras todavía varios centenares de fanáticos esperaban en las inmediaciones del estadio con su entrada en mano para poder entrar, varias decenas de personas comenzaron a empujar y lograron ingresar en manada por la puerta 5, lo que derivó en el principio del caos.
El enfrentamiento, protagonizado por presuntos hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá, creció como una ola violenta hasta que derivó en un enfrentamiento abierto.
De acuerdo a los testimonios de los testigos los golpes rápidamente se multiplicaron al tiempo que los objetos de la logística como sillas o vallas de contención volaron sobre la multitud y se convirtieron en proyectiles en de la feroz batalla campal.
Las escalofriantes imágenes se volvieron, en cuestión de pocos minutos, virales en redes sociales, y dan cuenta del pánico que vivieron los asistentes. En las imágenes se pueden ver grupos de personas buscando desesperadas dónde cubrirse; padres cubriendo con sus cuerpos a sus hijos pequeños; gritos ahogados bajo el estrépito del desorden.
Ampliamente superados en números y violencia el personal de seguridad del estadio no pudo intervenir y la dantesca escena rápidamente se tiñó de tragedia: una persona murió y cinco más resultaron heridas de gravedad. Asimismo muchas otras debieron ser atendidas con lesiones leves o crisis de nervios por la situación vivida.
El Movistar Arena se comprometió además a colaborar con las investigaciones de las autoridades y a mantener informados a los espectadores afectados a través de sus canales oficiales.
En tanto, Pablo Lescano, líder y cantante de Damas Gratis, se manifestó en sus redes sociales: “Chau Bogotá, Colombia me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”. En la publicación, compartió además capturas de mensajes directos de seguidores y miembros de la organización del evento.
