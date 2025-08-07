El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis

El recital de Damas Gratis en Bogotá, Colombia, tuvo que ser suspendido luego de que se desatara una batalla campal, aparentemente, entre presuntos hinchas de equipos de fútbol locales. Las autoridades informaron que una persona murió y varias resultaron heridas por los disturbios.

“Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste todo lo sucedido”, expresó hoy Pablo Lescano, líder de Damas Gratis.

En un escueto mensaje publicado en sus historias de la red social Instagram, el cantante compartió además algunos de los mensajes que recibió por parte de fanáticos que asistieron al show y que se lamentaban por lo sucedido.

“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los seguidores de Damas Gratis, mientras que otro, agregó: “Muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto. En serio, perdón”.