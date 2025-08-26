“No habrá pesos”, el Gobierno volvió a subir los encajes

ACTUALIDAD22 de agosto de 2025
El mandatario chileno informó la noticia a través de sus redes sociales.
LA PROVINCIA 22 de agosto de 2025
En Tokio, Fausto Santamarina fue parte de la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil, donde jóvenes de todo el mundo presentaron propuestas y compartieron experiencias. La instancia, que ya finalizó, permitió visibilizar la voz de la Patagonia en un espacio global de diálogo político.
DEPORTES25 de agosto de 2025
A la espera de la decisión de Conmebol, el "Rojo" anunció avances en la investigación interna.
LA CIUDAD25 de agosto de 2025
Desde la tarde del domingo, el personal de la Comisaría Segunda y de todas las dependencias se encontraban abocados a la búsqueda de un hombre de 78 años. Fue así que, durante un patrullaje, el personal del Comando de Patrullas lo vio en un descampado cerca del barrio Docente. El abuelo fue llevado al nosocomio local donde está siendo asistido.
El Mediador LA CIUDAD25 de agosto de 2025
En el marco del 105° aniversario del Boxing Club, el tesorero de la institución, Roberto “Tito” Velásquez, adelantó que a fines de septiembre quedará habilitada la cancha de césped sintético para los más chicos.