“No habrá pesos”, el Gobierno volvió a subir los encajes

Quiere asegurarse la mayor absorción posible junto a la licitación de mañana

EL PAIS26 de agosto de 2025
720 (50)

El gobierno elevó otra vez los encajes bancarios con el objetivo de asegurarse que mañana, tras la licitación para renovar $ 13,7 billones, quedará la menor cantidad de pesos posibles sin colocar.

El Banco Central dispuso que los encajes se eleven a 2 puntos porcentuales desde hoy y 3,5 puntos desde el lunes 1 de septiembre, monto que podrá ser integrado por los títulos que se subastarán mañana.

webvero (83)Río Gallegos: martes con cielo nublado, frío y posibilidad de lluvias por la noche

La licitación es por $ 13,8 billones y cerca de $ 4,8 billones está en poder del Banco Central, con lo cual la exigencia de renovación es menor.

Pero ante el temor de una resistencia de los bancos a entrar en la operación y quedarse con los pesos para manejar su liquidez, el Ministerio de Economía y el BCRA tomaron estas medidas.

La puja entre la conducción económica y los bancos se desató desde la eliminación de las LEFI, momento desde el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili, buscan que los bancos manejen su liquidez comprando títulos de más largo plazo y no papeles a un día de vencimiento.

720 (49)El fallido de Javier Milei: "Están molestos porque le estamos afanando los choreos"

Para el gobierno es clave que no queden “pesos en la calle” que puedan presionar sobre el dólar.

En el inicio de la semana la divisa operó en alza y trepó a $ 1.370 en el Banco Nación a sólo $ 10 de su máximo histórico.

Último Momento
webvero (84)

26 y 27 de agosto: ADIUNPA se suma al paro nacional por salarios dignos

El Mediador
LA PROVINCIA 26 de agosto de 2025

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), adherida a CONADU Histórica, confirmó que parará este martes y miércoles en rechazo a los aumentos por decreto y en reclamo de una urgente recomposición salarial. Denuncian vaciamiento de las universidades públicas.

Te puede interesar
Lo más visto
webvero (82)

Encuentran a un abuelo que era buscado intensamente

LA CIUDAD25 de agosto de 2025

Desde la tarde del domingo, el personal de la Comisaría Segunda y de todas las dependencias se encontraban abocados a la búsqueda de un hombre de 78 años. Fue así que, durante un patrullaje, el personal del Comando de Patrullas lo vio en un descampado cerca del barrio Docente. El abuelo fue llevado al nosocomio local donde está siendo asistido.

Boletín de noticias